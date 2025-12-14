Flick, mano dura, no le pasa ni una más, la indisciplina debe terminar

Hansi Flick ha decidido marcar territorio. El técnico alemán ha dejado claro en el vestuario del FC Barcelona que no va a pasar ni una más en cuestiones de actitud y disciplina. Y uno de los mensajes más directos ha ido dirigido a Lamine Yamal, una de las grandes joyas del club.

Flick ha advertido al joven extremo de que su compromiso en el césped debe ser total, tanto con balón como sin él, y que no puede perder la concentración por decisiones arbitrales que no le gustan.

Advertencia directa a Lamine

El detonante llegó en el último partido ante Osasuna. Durante el encuentro, Flick observó con evidente molestia cómo Lamine protestaba de forma reiterada, con aspavientos constantes hacia el colegiado tras varias acciones que consideró injustas. Para el entrenador alemán, ese tipo de gestos rompen el ritmo del equipo, desconectan al jugador del juego y pueden contagiar al resto de compañeros. Flick fue claro en su charla posterior: el Barça necesita a Lamine centrado exclusivamente en el fútbol, no en el árbitro.

Desde el cuerpo técnico se insiste en que no se trata de un castigo, sino de una llamada de atención necesaria para un futbolista joven, con talento diferencial, pero que aún está en proceso de madurez competitiva. Flick quiere que Lamine entienda que su influencia en el campo va mucho más allá del regate o la jugada individual.

Números, recuperación y talento al servicio del equipo

En lo deportivo, la temporada de Lamine Yamal está siendo notable. Suma goles y asistencias decisivas, y su peso ofensivo ha ido en aumento. Tras superar los problemas de pubalgia que le afectaron hace semanas, su rendimiento ha mejorado claramente: vuelve a encarar con confianza, tiene más chispa en el uno contra uno y participa con mayor continuidad en el juego colectivo.

Flick sabe que Lamine lo necesita: necesita al equipo ordenado, concentrado y compitiendo al máximo nivel para que su talento brille. Su capacidad para romper líneas, generar superioridades y decidir partidos es indiscutible. Pero el mensaje es firme: el talento solo basta si va acompañado de disciplina, concentración y compromiso. En el Barça de Flick, la indisciplina se terminó.