Flick, mano dura, no le pasa ni una más, jugará el Clásico, pero la indisciplina debe terminar

Hansi Flick ha tomado una decisión contundente a pocos días del Clásico: Lamine Yamal jugará, pero con condiciones. El entrenador del FC Barcelona ha mantenido una reunión privada con el joven extremo, en la que le ha dejado claro que su talento no puede servir de excusa para desentenderse del trabajo colectivo. Según fuentes cercanas al vestuario, Flick le habría dicho directamente que “el Barça no puede permitirse jugadores que solo corran hacia adelante”.

El alemán, fiel a su estilo de disciplina y exigencia, considera que Lamine debe mejorar notablemente en su faceta defensiva. En los últimos encuentros, ha sido uno de los puntos débiles del equipo a la hora de replegar, algo que ha generado malestar en parte del cuerpo técnico. “Si quiere ser uno de los mejores, debe trabajar como los mejores”, habría insistido Flick.

Toque de atención de Flick: “Debe trabajar más para el equipo”

Aun así, el técnico sabe que el Clásico es un partido en el que su desborde y creatividad pueden marcar la diferencia, por lo que contará con él desde el inicio. Sin embargo, también será una prueba definitiva: o mejora su implicación sin balón, o podría perder minutos en los próximos compromisos del equipo.

El Clásico será, por tanto, algo más que un partido para Lamine Yamal: será una prueba de madurez. Flick le tiende la mano, pero también le marca una línea clara. Si la cruza, el alemán no le pasará ni una más.

Preocupación en el club por su entorno y vida extradeportiva

Más allá del terreno de juego, la preocupación por Lamine Yamal crece dentro del Barça. En los despachos del club, especialmente en la figura de Joan Laporta y Deco, existe inquietud por las distracciones que rodean al joven futbolista. Su entorno familiar, con un padre muy mediático y activo en redes sociales, ha generado situaciones incómodas que no ayudan a la estabilidad del jugador.

En el Barça creen que Lamine necesita serenidad para seguir progresando y no caer en los errores de otros talentos que se descentraron por la presión y la fama prematura. Flick comparte ese diagnóstico y ha pedido al club que se refuercen las medidas de acompañamiento y control del jugador.