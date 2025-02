Flick mete a Rashford en la nevera

La directiva del Barça apura las gestiones para cerrar el arribo de Marcus Rashford, el atacante del Manchester United que fue relegado por Ruben Amorim y es uno de los futbolistas más buscados en este mercado invernal. La situación no es para nada sencilla porque el club culé no ha liberado suficiente masa salarial para anotar al futbolista inglés. Joan Laporta asegura que tiene el dinero para llevar adelante la operación, pero el gran problema en esta historia estaría en la inscripción, debido al alto salario del jugador de 26 años.

Mientras tanto, la directiva culé analiza distintas opciones para liberar masa salarial y que Rashford se ponga lo antes posible a disposición de Hansi Flick. Por su parte, el Manchester United destacó la posibilidad de enviar al jugador a préstamo y que el club que lo reciba se haga cargo de la mayor parte de su salario. Según explicaron, no deberían asumir la ficha de un jugador que quiere dejar el club.

El técnico alemán está entusiasmado con la posibilidad de fichar a Rashford, pero mantiene la calma. Sabe que cuenta con suficientes variantes para afrontar la etapa más exigente de la temporada y no quiere que el club realice una maniobra financiera arriesgada que genere un problema en los próximos años.

Teniendo en cuenta que no hay una urgencia deportiva, el Barça plantea la posibilidad de esperar y comprar la totalidad de la ficha del jugador en verano. Una vez terminada la temporada, el club culé tendrá más margen para ejecutar varias salidas de la plantilla y así generar el espacio salarial suficiente para inscribir a Rashford.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford and Aston Villa, deal close as negotiations are now progressing to the final stages.



Loan move until June, salary covered and discussions ongoing about buy clause.



📲 Rashford has also spoken to Unai Emery, he’s aware of Aston Villa desire to get him. pic.twitter.com/OOCFHa9CoR