Rashford se aleja del Barça, Deco apuesta por Doku pero hay una salida obligada

El FC Barcelona ha estado explorando opciones para reforzar su ataque en este mercado de invierno, y Marcus Rashford era la gran prioridad. Sin embargo, la complicada situación económica del club y la negativa del Manchester United a facilitar su salida han enfriado la operación. Aunque el inglés no atraviesa su mejor momento en Old Trafford, su elevado salario y el alto coste de un posible traspaso lo convierten en un fichaje prácticamente imposible para los azulgranas.

Ante la imposibilidad de fichar a Rashford, el director deportivo del Barça, Deco, ha puesto sus ojos en Jérémy Doku. El extremo belga del Manchester City ha perdido protagonismo en el esquema de Pep Guardiola tras la llegada de Omar Marmoush y la irrupción de Savinho. Descontento con su situación, sus representantes han comenzado a buscarle una salida, y el Barcelona aparece como un destino atractivo.

