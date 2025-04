Flick no lo quiere en el Barça porque conoce los problemas que tiene en el Manchester City

A nadie se le escapa la buena relación que han mantenido Pep Guardiola y Joan Laporta. El presidente culé tuvo la oportunidad de tenerlo como técnico en algunos de los años más dorados de la historia azulgrana. Aquella que quedará para los libros de historia y que solo puede ser eclipsada por el hecho de ser la etapa más gloriosa de un tal Leo Messi.

Pep no está pasando un buen año con el City. Después de ganar 6 Premiers y una Champions League, entre otros trofeos, esta temporada los pupilos de Guardiola no tienen opciones a ningún título. Muchas de las grandes estrellas han dado por finalizado un ciclo. Y una de ellas ha sido muy pretendida por el Barça los últimos tiempos. Aun así, el Barça lleva desde la temporada pasada detrás de un futbolista del City, pero Flick ha pedido a Joan Laporta que aborte la operación. No lo quiere en su equipo.

Flick no quiere a Bernardo Silva

La entidad culé estuvo a punto de fichar al centrocampista portugués en el pasado mercado de invierno. A pesar de que su contrato con el Manchester City vence en junio de 2026, su agente, Jorge Mendes, se lo ha ofrecido a Joan Laporta por una cuantía que rondaría los 50 millones de euros. Su valor de mercado ha bajado respecto el año pasado.

Y es que la temporada de Bernardo Silva ha sido para olvidar. Flick, atento a todo lo que se mueve en la secretaría técnica del club, ya ha avisado que no cuenta con Bernardo Silva para su plantilla de la próxima temporada. El teutón cree que Bernardo ya ha dado lo mejor de su fútbol y que hay otras prioridades más interesantes y de futuro en su posición

Flick no le encuentra hueco en el centro del campo

En el Barça, Bernardo siempre ha gustado por su calidad técnica, su visión de juego y rendimiento. El club blaugrana intentó su contratación en diversas ocasiones, pero siempre han acabado priorizando otras posiciones o el club no ha tenido suficientes recursos económicos para ir a por él. Ahora la situación es completamente diferente, ya que el City quiere venderle y el jugador va a luchar por salir a un precio lo más asequible posible.

El gran hándicap es que el Barça tiene la plantilla muy bien conformada en el centro del campo y cuenta con jugadores del estilo de Bernardo Silva. Este overbooking y la edad del futbolista son condicionantes que podrían hacer declinar cualquier negociación, aunque es evidente que su nombre siempre se tiene en cuenta.