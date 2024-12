Flick no lo quiere en el Barça tras confirmarse que ha dado positivo en el control de alcoholemia

El FC Barcelona ya está pensando en los fichajes de la próxima temporada y Hansi Flick es un pilar esencial de cara a aceptar o rechazar posibles incorporaciones. La dirección deportiva tenía como objetivo reforzar la defensa y especialmente los laterales, ya que habían buenas oportunidades de mercado. Sin embargo, el técnico alemán no quiere a un jugador por el cual el Barça se había interesado por un asunto extradeportivo.

Alphonso Davies acaba contrato a final de temporada con el Bayern de Múnich y hace unos meses era bastante improbable que renovase con el conjunto bávaro. Por eso, los grandes clubes europeos se lanzaron a por su fichaje y tanto el FC Barcelona como el Real Madrid habían entablado negociaciones con sus representantes. Aun así, la situación ha cambiado y parece que se va a quedar en Alemania... Y Flick lo agradece.

Davies, positivo en un control de alcoholemia

El motivo es simple: el canadiense dio positivo en un control de alcoholemia hace una semana. Las autoridades alemanas le detuvieron y le requisaron su vehículo de lujo, aunque solo tuvo que pagar una multa irrisoria y se le retirará el carnet de conducir durante un mes aproximadamente. No obstante, no recibió ningún tipo de castigo por parte del Bayern y al día siguiente fue a entrenar como si nada.

A Hansi Flick, en cambio, no le gustó nada lo que hizo Davies y dejó de recomendar su fichaje al Barça. El lateral era una oportunidad de oro a coste cero para poder luchar con Alejandro Balde en la banda izquierda, pero el alemán ya no quiere su incorporación para evitar problemas en el vestuario. Todos los jugadores tienen que ser un ejemplo y Davies no lo ha sido.

El lateral, cerca de renovar con el Bayern

Ahora, parece que el futbolista renovará con el Bayern de Múnich. Al canadiense le sorprendió la actitud de su equipo con su problema extradeportivo y ha decidido rebajar sus pretensiones económicas para poder quedarse en Alemania. Los últimos rumores apuntan a que el acuerdo entre ambas partes estaría muy cercano y se cerraría así el culebrón de Davies.