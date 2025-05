Flick no lo quiere, pero el Barça está dispuesto a pagar 30 millones e incluir a Ronald Araujo en el fichaje

El FC Barcelona se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada después de un curso lleno de títulos y en el primer año de Hansi Flick en el banquillo. Precisamente, el técnico alemán será una pieza clave a la hora de confeccionar los objetivos que tendrá la dirección deportiva en el próximo mercado de fichajes veraniego, aunque ya se han producido las primeras discrepancias.

El entrenador se habría opuesto al fichaje de Luis Díaz, extremo derecho del Liverpool, y el objetivo número uno que se habría colocado Deco para poder reforzar al equipo en la delantera. El portugués cree que el colombiano sería el futbolista ideal por su velocidad y capacidad de desborde, siendo el complemento ideal para la zona atacante junto a Lamine Yamal y Raphinha.

Flick no quiere a Luis Díaz en el Barça

Sin embargo, Flick no estaría del todo de acuerdo con su argumento, ya que piensa que ya es demasiado mayor, poniendo en valor que tiene 28 años, y su elevado coste, de unos 80 millones de euros mínimo, no se justifican. Por eso, el Barça estaría dispuesto a pagar 30 millones e incluir a Ronald Araujo en la operación para satisfacer al Liverpool, teniendo en cuenta que no quieren vender a una de sus estrellas.

Aun así, el conjunto de Anfield ha preguntado en más de una ocasión por los servicios del defensa, por lo que la inclusión del uruguayo en el fichaje de Luis Díaz por el Barça podría ser un buen punto de partida a la hora de llegar a un acuerdo. Esta operación ha generado una fuerte división entre la dirección deportiva y los deseos del técnico alemán respecto a la hoja de ruta que debe tomar el club en el mercado.

La dirección deportiva ofrece 30 millones y a Araujo por el colombiano

Por lo tanto, y con el mercado de fichajes a punto de abrirse, el Barça se enfrenta a una encrucijada. El conjunto azulgrana quiere reforzar la delantera, pero Flick tendría otros nombres en mente respecto a un extremo izquierdo, mientras que Deco está como loco por traer al futbolista del Liverpool. Las próximas semanas serán decisivas en los despachos de la entidad culé.