Flick no lo soporta más, está descentrado y en el Barça sospechan que se quiere ir

A pesar de que el FC Barcelona ha tenido un buen inicio de Liga, habiendo ganado 7 de los 9 puntos disputados en los tres partidos fuera de casa, Hansi Flick no está del todo contento con el rendimiento de su equipo y, además, está con la mosca detrás de la oreja por la situación de un jugador del Barça. El técnico no lo soporta más y creen que se quiere ir en el último día de mercado.

Se trata de Fermín López, el futbolista que en los últimos días ha estado en la rampa de salida por una posible marcha al Chelsea. El conjunto londinense está muy interesado en el centrocampista y está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para hacerse con sus servicios, pero de momento, el andaluz no ha acabado de dar el visto bueno a la operación y la incógnita continúa.

Flick está viendo muy descentrado a Fermín por los rumores sobre su futuro

Aun así, en el Barça sospechan que el jugador estaría más por la labor de irse, ya que ve que en el conjunto azulgrana no podrá ser titular indiscutible. De hecho, en las tres primeras jornadas de Liga, solo ha sido titular en un encuentro y fue sustituido al descanso, lo que ha alimentado estos rumores durante los últimos días, además del aumento económico que tendría de ficha.

Por otra parte, Flick no acaba de darle los minutos necesarios a Fermín porque lo ve descentrado, como se vio en el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano. Salió en la segunda parte, pero no acabó de demostrar esa chispa que caracteriza al futbolista y se le vio fuera de sitio, como si tuviera la cabeza en otra parte y no en el terreno de juego donde se ganan los puntos.

El Barça no aceptará menos de 90 millones en el último día de mercado

Sin embargo, y más aún siendo el último día de mercado, en el Barça tienen claro que no aceptarán una oferta por debajo de los 90 millones de euros para dejar salir al centrocampista de El Campillo. El Chelsea empezaría desde los 40 millones, una cantidad muy alejada de lo que está pidiendo el club catalán, por lo que la operación se prevé muy difícil si Fermín acabase dando el visto bueno.