Flick no se atreve a sentarlo a pesar de que no está para ser titular con el Barça

El FC Barcelona afronta la cuarta jornada de la UEFA Champions League con una visita al campo del Brujas. En un principio, Hansi Flick no hará prácticamente cambios respecto al último once de Liga, teniendo en cuenta que el equipo tiene muchos lesionados y pondrá a los mejores disponibles sobre el terreno de juego. Aun así, está habiendo muchas dudas con un jugador.

El técnico no se atreve a sentarlo, a pesar de que no está para ser titular en el Barça, ya que no hay nada mejor que pueda suplirlo. Se trata de Marc Casadó, uno de los centrocampistas que ha vuelto a recuperar la titularidad en los últimos partidos, aprovechando las lesiones que hay en la medular. Sin embargo, su rendimiento no está acabando de convencer del todo.

Hansi Flick continuará con Marc Casadó de titular porque no hay nada mejor

El catalán tiene mucha intensidad y lo deja todo sobre el campo, pero su nivel no parece que esté a la altura de ser alguien indiscutible en el conjunto azulgrana. Además, hay aficionados que están pidiendo cambios y jugadores como Marc Bernal o Dani Olmo, que ya ha vuelto de su lesión, están pidiendo una oportunidad a gritos, al menos desde el inicio, algo que no está pasando.

Flick tiene varias opciones para dejar a Casadó en el banquillo y darle un nuevo rumbo al equipo en el centro del campo, pero parece que no está pensando en ello. El alemán confía mucho en el catalán y cree que podrá mejorar, especialmente en dar juego al equipo y en los pases, ya que en los duelos ganados sigue estando lejos de su mejor nivel, como se vio en el último partido.

El rendimiento del centrocampista catalán es cuestionable

Cuando todos los futbolistas están disponibles, ya se ha demostrado que Casadó no es titular indiscutible y se queda relegado en un segundo plano en el banquillo, pero cuando hay algún lesionado, el centrocampista tiene que salir a jugar porque no hay nada más, a pesar de que no pueda tener el nivel suficiente para ser de la partida en el Barça.