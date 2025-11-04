Harto de Flick, se siente engañado, no ha decidido irse todavía, pero está más fuera que dentro del Barça

Hansi Flick está teniendo algunos problemas en su segunda temporada en el banquillo del FC Barcelona. El técnico no acaba de encontrar la tecla con el estilo de juego y el rendimiento del equipo sobre el terreno de juego está lejos de ser lo que era el curso pasado, algo que ha provocado algunos roces en el vestuario. Además, algunos jugadores no están contentos con sus minutos.

Uno de ellos es Roony Bardghji, uno de los fichajes que realizó el Barça el pasado verano. El sueco solo ha jugado 188 minutos hasta ahora, siendo claramente un futbolista suplente y de rotación. Aun así, el extremo cree que se merece más oportunidades, como le prometió Flick en la pretemporada, ya que se siente engañado, y podría plantearse una salida dentro de poco.

Roony Bardghji podría acabar marchándose del Barça en el mercado de invierno

El jugador cuenta con ofertas importantes para salir cedido en enero, y aunque no ha decidido irse todavía, podría estar más fuera que dentro del Barça. El entrenador, por su parte, apuesta por su continuidad, ya que aunque no cuente mucho con él, sabe que será una pieza más desde el banquillo para darle un nuevo enfoque a los partidos, algo que no convence mucho al sueco.

Bardghji sabe que delante de él tiene a toda una estrella como Lamine Yamal, teniendo en cuenta que comparten posición sobre el campo, pero cree que merece más. Tras los primeros meses de temporada, su participación ha ido a menos y ya hay debate en el club sobre si lo mejor para él sería que se marchara cedido a otro equipo donde pudiera tener muchos más minutos.

El sueco se siente engañado por Flick y cree que merece más minutos

Por lo tanto, en las próximas semanas se tomará una decisión definitiva sobre su continuidad, teniendo en cuenta que el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina y los clubes ya están planificando los movimientos en enero. Bardghji podría acabar marchándose a préstamo a otro equipo donde pudiera crecer y madurar como jugador, ya que tan solo tiene 19 años a sus espaldas.