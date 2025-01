Flick pide a Joan Laporta que lo eche porque es tóxico para el vestuario del Barça

El FC Barcelona está intentando reforzarse en este mercado de invierno con el fichaje de un extremo izquierdo con desborde. Aunque no vendría para ser titular, sí que sería un buen suplente para darle descanso a algunos de los delanteros, como Raphinha o Robert Lewandowski, ya que el gran objetivo, Marcus Rashford, puede jugar en varias posiciones del ataque.

Sin embargo, la incorporación del inglés no se producirá si no hay una salida. Hansi Flick lleva tiempo presionando a Ansu Fati para que haga las maletas y abandone el Barça, ya que no cuenta con él y no va a tener más minutos lo que queda de temporada, pero el delantero sigue pensando en que va a poder darle la vuelta a la tortilla, convencer al técnico alemán de que puede ser importante y no se quiere ir del club de su vida.

Flick vuelve a pedir la salida de Ansu Fati

El entrenador está en constante contacto con Joan Laporta para que el presidente hable con el futbolista y le convenza de que lo mejor para él sería una salida, pero no están habiendo novedades en el caso. El atacante tiene claras sus intenciones y no se moverá, aunque la presión que esté recibiendo el canterano sea mayúscula, por el simple hecho de que su tozudez con quedarse evitaría el fichaje de Rashford.

Flick se ha cansado del jugador, ya que cree que se está convirtiendo en alguien tóxico para el vestuario azulgrana. Quiere demostrar que tiene un hueco en la plantilla y puede jugar con sus amigos, como Gavi, Alejandro Balde o Lamine Yamal, pero el rendimiento de Ansu está a años luz de sus compañeros y el técnico alemán ve prácticamente imposible que mejore lo poco que ha demostrado sobre el campo.

Pocos días para cambiar de opinión

El tiempo apremia y el mercado cierra el próximo lunes 3 de febrero, por lo que los dirigentes del Barça tienen pocos días para hacer cambiar de opinión al futbolista. Algunos, dentro del club, ya lo ven como algo imposible, por lo que las opciones de que Rashford acabe vistiendo la camiseta azulgrana se van diluyendo. Ansu Fati se quedará y el conjunto catalán no podrá reforzar la plantilla.