Flick pide a Joan Laporta que lo ponga en el mercado porque no tiene nivel Barça

Después de unos meses al frente del banquillo del FC Barcelona, Hansi Flick ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y elaborando el informe con las bajas de los jugadores que ya no cuentan para él. El técnico alemán ya sabe qué futbolistas no tienen el nivel suficiente para jugar en el Barça y le ha pedido a Joan Laporta y a la dirección deportiva que los venda en el mercado.

Uno de ellos es Pablo Torre. El centrocampista no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de su entrenador y cada vez que pisa el terreno de juego no destaca demasiado. En el último partido contra Las Palmas fue titular, pero viendo su bajo rendimiento, Flick lo cambió al descanso. Era una oportunidad de oro para el cántabro y no la aprovechó, por lo que su final en el Barça podría haberse escrito ya.

Pablo Torre, en el mercado

Los minutos en el centro del campo son muy caros y más aún si tu nivel no es el suficientemente alto para destacar. A Pablo Torre le falta intensidad y una mejora en la toma de decisiones, ya que hay ocasiones en las que pierde la pelota por no escoger bien o aguanta demasiado el balón cuando le están presionando varios rivales. A Flick le gusta un juego directo, sin muchos toques.

Solo Gavi y Frenkie de Jong han jugado menos que el cántabro, pero tanto el internacional español como el neerlandés volvieron de lesiones muy duras y están empezando a coger el tono físicamente. Y aun así, la diferencia ya no es muy grande después de los últimos partidos donde Gavi y De Jong han podido participar sin problemas. Por lo tanto, Pablo Torre podría ser el último centrocampista de la lista de Flick.

Posible venta

Aunque una cesión del jugador sería posible, al Barça le gustaría venderlo para sacar una buena cantidad económica por su trabajo. Siempre y cuando el equipo comprador deje a los azulgranas guardarse una opción de recompra, como ya ha hecho el club en los últimos jugadores que ha vendido. Joan Laporta quiere poder recuperar al centrocampista si acaba explotando en el equipo que vaya a ser traspasado.