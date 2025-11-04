Flick pide a Joan Laporta que lo venda porque se ha convertido en una carga para el Barça

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y diseñando los posibles movimientos que pueda haber en el mercado. Aun así, y teniendo en cuenta que el curso aún es joven, Hansi Flick le habría pedido a Joan Laporta que venda a un jugador del Barça que se ha convertido en una verdadera carga para el club. Además, quiere que se vaya en enero.

Se trata de Marc-André ter Stegen, uno de los porteros que tiene en nómina el conjunto azulgrana. El alemán ya no cuenta para Flick, ya que Joan García es ahora el guardameta del presente y del futuro, por lo que el '1' del Barça ha perdido su condición de titular y deberá buscarse la vida. Así se lo comunicó el entrenador el pasado verano, cuando le llegó la competencia en el vestuario.

Flick ha pedido a Laporta la salida de Ter Stegen

A pesar de que Ter Stegen se negó a salir y, además, su lesión complicó mucho las cosas, la realidad es que el portero ya se estaría planteando seriamente marcharse del Barça en el próximo mercado de invierno, viendo que no va a tener minutos con la presencia del catalán y el buen papel que está haciendo Wojciech Szczesny como suplente, como se ha visto en los últimos partidos.

Flick cree que su presencia en el vestuario, una vez se recuperase de su lesión y pudiese volver a jugar, sería perjudicial y negativa para los intereses del Barça, por lo que le ha pedido al presidente y a la dirección deportiva que muevan los hilos necesarios para permitir su salida, ya sea como cedido o vendido directamente, ya que su etapa en el club culé ha terminado de una vez por todas.

El portero alemán no cuenta para el Barça

Por lo tanto, está por ver si Ter Stegen seguirá firme con la misma decisión del verano pasado de no irse o habrá llegado a la conclusión de que lo mejor para él será marcharse del Barça, teniendo en cuenta que el Mundial de selecciones es el próximo verano y necesitará jugar y ser titular en un equipo para poder ser el elegido en el combinado alemán.