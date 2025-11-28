Flick pide tres fichajes a Deco, pero no se ponen de acuerdo en los nombres, uno no gusta nada

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y Hansi Flick tiene claro que se deberán hacer algunos cambios drásticos en el equipo. Por eso, el técnico le habría pedido tres incorporaciones prioritarias a Deco, el director deportivo, pero de momento, no se han puesto de acuerdo en los nombres que debería perseguir el Barça en el mercado de fichajes.

El alemán ha consensuado con la dirección deportiva que las posiciones a reforzar de cara al próximo curso son la de un central zurdo, un extremo y un delantero centro. Aun así, el defensa podría acabar llegando en este próximo mercado de invierno, como así habría pedido Flick, si la situación económica con la regla del 1:1 del fair play financiero lo permite en las próximas semanas.

Hansi Flick quiere tres fichajes para reforzar el equipo la próxima temporada

Respecto a la zaga, nombres como Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Gonçalo Inácio (Sporting), Murillo (Nottingham) y Marc Guéhi (Crystal Palace) han salido a la luz, pero aún no se ha decidido a quién fichar. Al entrenador le gustaría el jugador del conjunto alemán, ya que lo conoce muy bien, pero a Deco no le acaba de convencer del todo, ya sea por su precio o por las constantes lesiones.

Con la delantera, parece evidente que Robert Lewandowski no continuará en el Barça, ya que acaba contrato a final de temporada y se cree que se necesita reforzar la posición de '9' con un fichaje top. La opción prioritaria sería Julián Alvarez, pero está por ver si el Atleti le dejará salir, mientras que Harry Kane también podría ser una posibilidad. Erling Haaland es un sueño, pero parece también imposible.

No hay consenso entre el técnico alemán y Deco con los nombres

Con el extremo, el conjunto azulgrana tendrá la posibilidad de ejecutar la opción de compra sobre Marcus Rashford, de unos 30 millones de euros, pero Flick quiere ver al inglés unos meses más para decidir definitivamente si quedarse con él o no. En caso de que no se ejecute esta opción, Rafael Leão, del Milan, es un jugador que siempre ha estado sobre la mesa de la dirección deportiva.