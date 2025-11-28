Lío, y de los gordos, en el vestuario del Barça por los jugadores que no quiere Flick

El FC Barcelona está viviendo una situación muy complicada, prácticamente una crisis, por los resultados que está teniendo esta temporada. El equipo está lejos de jugar como el curso pasado y, además, las lesiones están afectando mucho a la plantilla. A partir de ahí, habría lío, y de los gordos, en el vestuario del Barça por los jugadores que no querría Hansi Flick para el futuro.

El técnico, en caso de que continúe de cara a la siguiente campaña, como en un principio está previsto, salvo que haya una debacle absoluta o él mismo pida no seguir, quiere realizar un poco de limpieza en el equipo con futbolistas con los que no cuenta ya en esta temporada. Aun así, algunos son fichajes recientes y otros será muy complicado sacarlos del club azulgrana.

Flick tiene una lista negra con varios jugadores del Barça

La realidad es que muchos están contentos y felices en Barcelona, a pesar de que no tengan muchos minutos, por lo que obligarles a salir es una tarea difícil, como le ha pasado al Barça en los últimos años. Jugadores que, aunque no han tenido oportunidades en el equipo, han decidido quedarse por diferentes motivos, ya sea la ciudad, el tiempo o el gran dinero que ganaban en el club.

Por su parte, Flick no está dispuesto a aceptar este tipo de chantaje y hará todo lo posible para realizar la limpieza que quiere. Futbolistas como Ronald Araujo, Jules Kounde, Dani Olmo o incluso Marcus Rashford, que está yendo de más a menos, están en el punto de mira del alemán de cara a los próximos meses, por lo que deberán mejorar su nivel si quieren salir de la lista negra del entrenador.

Hay lío en el vestuario por los futbolistas que no quiere el técnico

El Barça necesitará refuerzos el próximo verano y, por eso, también tendrá que vender a algunos de estos jugadores que no cuenten para Flick. La dirección deportiva deberá recaudar una buena cantidad de dinero si quiere invertirla en futbolistas de calidad que ayuden a reforzar varias de las posiciones más necesitadas del equipo, como la defensa o la delantera.