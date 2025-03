Flick pone dos cruces en el vestuario después del triunfo del Barça ante Real Sociedad

El Barça derrotó por 4-0 a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuïc y escaló hasta la cima de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick fue el amplio dominador del encuentro y llega de la mejor forma para el cruce de octavos de final de la Champions League ante el Benfica. Los goles fueron anotados por Gerard Martín, Marc Casadó, Ronald Araújo y Robert Lewandowski.

Aunque los dirigidos por Imanol Alguacil arrancaron mejor, el encuentro tuvo un quiebre con la temprana expulsión de Aritz Elustondo. A los 16, Lewandowski le dio un gran pase a Dani Olmo, quien había picado al espacio desde la mitad del campo de juego y recibió solo en velocidad. Inmediatamente, el capitán de la visita bajó al mediocampista y vio la roja. Desde ese momento, el conjunto culé encontró más espacios para que Pedri y Marc Casadó pudieran conectar con Raphinha y Lamine Yamal. El festival de goles comenzó a los 25, con el tanto de Gerard Martín, y continuó con la carambola de Casadó.

Golea el Barça

Con el 0-2 en contra, la Real Sociedad se limitó a cuidar su arco y tratar de aprovechar alguna contra. El Barça, por su parte, salió decidido al campo de juego a liquidar el pleito. Primero lo tuvo Pedri, pero su remate dio en el travesaño, y luego fue el turno de Ronald Araújo, que cabeceó una pelota que quedó viva en el área. El cuarto fue obra del polaco, que ya suma 21 tantos en lo que va de LaLiga.

De esta forma, el conjunto de Flick ratifica que está atravesando un gran 2025 y se prepara con todo para enfrentar al Benfica entre semana.

Dos palos de Flick

Hubo dos futbolistas del Barça que no celebraron la victoria de su equipo. Uno de ellos fue Pablo Torre: el mediocampista creativo no volvió a tener minutos aunque la historia estaba sentenciada hace rato. De hecho, llamó la atención que Flick no lo utilizara para darle descanso a alguno de sus futbolistas.

Por otro lado, hay que hacer mención a la inclusión del portero Diego Kochen en la convocatoria, una señal de que la relación entre el DT alemán e Iñaki Peña atraviesa su peor momento. El canterano de 25 años perdió la titularidad por una falta de indisciplina y todo indica que no volverá a ocupar el arco culé hasta junio.