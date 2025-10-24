Flick se lo carga, no jugará el Clásico, es de lo mejor, pero no estará de inicio contra el Real Madrid

Hansi Flick ya tiene prácticamente decidido el once del FC Barcelona de cara al Clásico de Liga de este domingo contra el Real Madrid. El alemán pondrá a sus mejores jugadores en el terreno de juego a excepción de uno que, a pesar de ser de lo mejor del Barça, habría decidido que no juegue contra el conjunto blanco de inicio, teniendo en cuenta que sale de una lesión.

El futbolista en cuestión es Raphinha, uno de los más importantes del Barça. El brasileño se ha recuperado a tiempo para disputar el partido contra el Madrid, pero tanto él como el entrenador saben que no está al 100% y, por lo tanto, lo más probable es que no sea titular en el Santiago Bernabéu. Recibirá el alta médica en las próximas horas, pero no está para jugar 90 minutos.

El delantero se ha consagrado como una pieza fundamental en los esquemas de Flick, como se vio en la temporada pasada, convirtiéndose en uno de los mejores atacantes del mundo, lo que le permitió quedar en la quinta posición del Balón de Oro. El Barça ha sufrido su baja en los últimos encuentros, ya que la intensidad y el acierto de cara a portería de Raphinha son cruciales.

Aun así, y aunque es un partido muy importante para el devenir de la Liga y del curso para el conjunto azulgrana, Flick sabe que no puede forzar a uno de sus mejores jugadores, a pesar de que el equipo lo necesita mucho por los graves problemas de lesiones que hay en la entidad culé. La campaña hace pocos meses que ha empezado y, por ende, no quiere perderlo más tiempo.

Por lo tanto, el alemán tendrá que mirar a otro futbolista para que sea parte del ataque del Barça. Todo apunta a un tridente formado por Marcus Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal, una vez el valenciano se ha recuperado definitivamente de sus problemas físicos que le han tenido apartado en los últimos partidos.