Rashford tiene muy mala fama en el vestuario del Barça

Marcus Rashford llegó al FC Barcelona el pasado verano con muchas dudas acerca de su rendimiento en el terreno de juego, pero el delantero se ha encargado de enterrarlas mostrando un buen nivel en el campo con la camiseta azulgrana. Aun así, su pasado en Inglaterra también sigue escociendo, lo que ha provocado que tenga mala fama dentro del vestuario del Barça.

No sobre su estancia en el conjunto catalán, ya que de momento, el inglés está llevando un buen papel y se está adaptando cada vez más al equipo, pero varios integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico se han dado cuenta de que Rashford está declarada prácticamente 'persona non grata' en su país, teniendo en cuenta todo lo que vivió allí, especialmente en el Manchester United.

Marcus Rashford ha recibido muchas críticas desde Inglaterra por su pasado

De hecho, y a pesar de que en el último partido ante Olympiacos hizo un doblete, los enemigos del atacante siguen arremetiendo contra él. El último en hacerlo fue Paul Parker, exjugador del United y actual analista televisivo, que aseguró que "ningún jugador del Reino Unido confiaría en él si jugara en su equipo". Además, también aseguró que "en el United era un perezoso y decepcionó a sus compañeros".

Sin embargo, y a pesar de estas críticas, Rashford está teniendo una buena temporada con el Barça, sumando goles y asistencias y ayudando a Hansi Flick, especialmente con la plaga de lesiones que sufre el equipo en la delantera, lo que ha provocado que el inglés fuera colocado como extremo izquierdo y como delantero centro, teniendo en cuenta la versatilidad que tiene en la zona atacante.

El delantero inglés está teniendo un buen nivel en el Barça

Por lo tanto, Rashford se ha reencontrado en el conjunto azulgrana y está lejos de ese pésimo nivel que demostró en Inglaterra y que tantas críticas le provocaron. Ahora, el inglés es feliz en el Barça y, si sigue con este buen rendimiento, parece muy probable que el club catalán ejerza la opción de compra que tiene de su cesión para que se quede en la entidad culé muchos años más.