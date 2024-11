Flick se reunió con Deco para decidir una de las ventas que más dolor causaría en el Barça

La actividad en los despachos del FC Barcelona no para, y aunque el arranque de temporada ha sido muy bueno, ya se está trabajando para mejorar la plantilla y dar salida a los jugadores que no sean totalmente intocables para el entrenador y para el club.

En ese sentido, uno de los afectados podría ser Gavi, lo que significaría una venta muy dolorosa para el Barça y para los aficionados. Hansi Flick se ha reunido con Deco para hablar sobre la posible salida del jugador, ya que la situación no es la mejor. El mediocampista sigue sin ser titular después de su grave lesión y es posible que no pueda aguantar el hecho de no poder salir desde el inicio.

Flick duda con Gavi

El hecho es que para el técnico alemán, Gavi no es un jugador intocable ahora. Tiene muchos compañeros por delante a la hora de confeccionar sus alineaciones, como Pedri, Marc Casadó, Dani Olmo e incluso Frenkie de Jong, que también ha salido de una lesión muy dura. El andaluz solo puede jugar pequeños tramos de partidos, especialmente al final, y su paciencia podría tener un límite.

Gavi siempre ha sido un futbolista muy luchador y no ser titular en un equipo que juega tan bien como este Barcelona le puede afectar. Si la cosa sigue igual, se podría buscar un nuevo destino para el mediocampista, muy querido en el vestuario y en la afición azulgrana.

Decisión, a final de curso

Por lo tanto, la decisión se tomará a final de curso, cuando se haya podido ver de verdad cómo ha vuelto Gavi de la lesión. Si la cosa no ha ido bien y el jugador ha seguido sin contar demasiado para Flick, esta decisión se podría convertir en forma de venta. Además, el andaluz tiene un buen valor de mercado y el Barça podría conseguir una buena suma de dinero por el futbolista.

La entidad presidida por Joan Laporta tendrá que hacer alguna venta dolorosa para seguir con vida y remontar la situación económica del club, y la venta de Gavi podría ser un buen pellizco económico para las arcas azulgranas.