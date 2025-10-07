Flick tiene un problema grave en el Barça, no pueden correr, en los partidos andan

En el FC Barcelona aún sigue cociendo la goleada recibida en el Estado Ramón Sánchez Pizjuán por parte del Sevilla. El equipo de Hansi Flick estuvo muy lejos de lo que ya demostró la temporada pasada, en la primera con el alemán en el banquillo. Por eso, el técnico ha detectado algunos problemas graves y globales de todo el conjunto que afectan, principalmente, al físico y a la intensidad.

El entrenador se ha dado cuenta de que, precisamente, uno de los motivos de la humillación recibida ante el cuadro andaluz fue la falta de intensidad, como también reconoció Pedri nada más acabar el partido. El equipo fue completamente a remolque, especialmente en la primera parte, perdiendo todos los duelos individuales contra los jugadores de un Sevilla que estaba más activo en el campo.

Flick ha detectado varios problemas graves en el Barça

Además, el físico también está muy relacionado con esta falta de intensidad mencionada. Algunos futbolistas no daban más de sí y en la segunda parte ya se podía ver cómo no podían correr, solo andar. Aunque en parte está justificado por el desgaste enorme que tuvo el equipo unos días antes contra el PSG, algunos jugadores como Frenkie de Jong o Dani Olmo llegaron fundidos a Sevilla.

Flick también tiene varias bajas en la plantilla, lo que provoca que el técnico no pueda rotar tanto. En el encuentro contra el conjunto andaluz, había pocas opciones en el banquillo que pudieran cambiar el resultado del enfrentamiento, como se demostró, aunque el alemán hizo algunos cambios en el descanso para intentar darle la vuelta a una situación que acabó peor de lo esperado.

La falta de físico y la intensidad, algunos de los motivos

Si se le suma todo esto a una defensa que hace aguas, el resultado es más que evidente. El Barça está echando mucho de menos a Iñigo Martínez, que era el líder de la zaga, mientras que Ronald Araujo vive completamente señalado en cada partido que juega con la camiseta azulgrana. Con el uruguayo sobre el césped, Pau Cubarsí no se siente tan cómodo comparado con la temporada pasada con el central vasco.