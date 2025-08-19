Flick tiene a Kounde castigado por el comportamiento que está teniendo fuera del Barça

Hansi Flick no se casa con nadie y así lo demostró en su primera temporada en el FC Barcelona. Ahora, en su segundo año, el alemán también ha tenido que aplicar la mano dura con algunos jugadores y uno de ellos ha sido Jules Kounde, que ha renovado recientemente con el conjunto azulgrana hasta el 2030. El francés no ha sido de la partida en este inicio de curso de manera sorprendente.

Y la razón es simple: el entrenador lo ha castigado por algunas actitudes que no han gustado nada a Flick, según han confirmado desde dentro del club. Ya no fue titular en el Gamper ante el Como y también se quedó en el banquillo en el debut de Liga ante el Mallorca, dándole paso a un Eric García que se está convirtiendo en la verdadera competencia de Kounde en el lateral derecho.

Nuevo castigo de Flick a Kounde por malas actitudes

El año pasado, el francés también fue castigado en algunas ocasiones por el alemán pese a ser una pieza clave en sus esquemas a causa de algunos retrasos, tanto en entrenamientos como en las previas de los partidos, algo que el entrenador no deja pasar. Si alguien llega tarde, no jugará o tendrá pocos minutos, como demostró Flick con alguien tan importante como Kounde.

Por lo tanto, y al no ser la primera vez que el defensa ha tenido un mal comportamiento fuera del Barça, el técnico seguirá castigándole hasta que mejore, a pesar de que sea uno de los futbolistas más importantes en el terreno de juego por el gran rendimiento que ha dado desde la banda. Flick no tendrá ningún problema en sentar a las estrellas, como se vio en su primera campaña en el banquillo.

El francés tiene delante a Eric García en el lateral

Además de esta mala actitud, los problemas de Kounde se multiplican al tener una competencia más feroz. El año pasado, solo tenía detrás a Héctor Fort, un jugador que no cuenta en absoluto para Flick, pero ahora, con la incorporación de Eric García al lateral derecho y, encima, a un gran nivel, ha provocado que el francés tenga más trabajo de lo previsto, ya sea para mejorar su comportamiento o sus prestaciones en el campo.