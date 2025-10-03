Flick tiene un problema muy grave en el equipo, las quejas se suceden, el Barça lo pasa mal

El FC Barcelona tiene un problema muy grave en el equipo y Hansi Flick lo sabe perfectamente. Ha habido quejas respecto a ello, pero ni el club ni el técnico pueden hacer nada de cara a las próximas semanas, a pesar de que el Barça lo acabe pasando mal en los siguientes partidos por el bajo nivel que tiene el conjunto azulgrana respecto a una de las posiciones más importantes.

Se trata de la portería, con Wojciech Szczesny a los mandos. El polaco será el encargado de estar bajo palos mientras Joan García esté recuperándose de su operación en el menisco, lo que comportará que esté fuera de los terrenos de juego de cuatro a seis semanas. En ese período de tiempo, el guardameta de 35 años tendrá que defender la portería, pero hay miedo con ello.

Hay preocupación en el Barça con la presencia de Szczesny en la portería

A pesar de que Szczesny tuvo un buen nivel la temporada pasada, cuando se convirtió definitivamente en el portero titular del Barça a principios de año, dejando en el banquillo a Iñaki Peña, la realidad es que no es un guardameta que pueda defender la portería en un gran club europeo y más a su edad, por lo que existe preocupación de cara a las próximas semanas con él.

Flick le ha dado confianza absoluta, como hizo el curso pasado, pero entiende las quejas y los motivos por los cuales haya esta situación grave en el equipo. Joan García transmitía mucha seguridad y confianza bajo palos, pero con Szczesny no acaba de verse esa sensación. Aunque en el partido contra el PSG no pudo hacer mucho en los goles, algunos creen que con el catalán hubiera sido diferente.

El polaco no acaba de convencer del todo bajo palos

La situación no cambiará en los próximos partidos y, al menos, el polaco tendrá que estar defendiendo la portería azulgrana el próximo mes, con varios partidos de renombre por delante, como el Clásico contra el Real Madrid, ya que es posible que Joan García aún no llegue a ese partido. Por suerte, hay el parón de selecciones de octubre por el medio, lo que restará una semana de tiempo a la recuperación del catalán.