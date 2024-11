Flick va de cara y le pide que busque equipo porque no tiene sitio en el 11 del Barça

La situación de Eric García en el Barça es complicada. Mientras el jugador se recupera de una lesión en el aductor derecho durante el calentamiento del partido contra el Sevilla, el pasado 20 de octubre, el entrenador Hansi Flick le fue claro y le comunicó que no tiene sitio en el once titular. La noticia fue como un baldazo de agua fría para un futbolista que llegaba con las energías renovadas después del gran paso que tuvo por el Girona la temporada pasada.

Lo que ocurre es que el gran nivel que viene mostrando la dupla central compuesta por Iñigo Martínez y Pau Cubarsí echó por tierra cualquier posibilidad de poder integrar el equipo titular. A esta situación se suma que cada vez falta menos para la vuelta a los campos de juego de Ronald Araujo, un futbolista que es considerado clave para el proyecto de la institución.

¿Seguirá en el Barça?

Es lo que se preguntan todos los aficionados blaugranas. Habrá que ver si Eric García está dispuesto a quedarse en el banquillo de suplentes y desde ahí meter presión para conseguir un puesto en la defensa culé. Para Flick, el ex Manchester City todavía no capta la táctica defensiva que propone: achicar hacia adelante para dejar en offside al rival. Esa, quizás, es la razón por la cual todavía no tuvo tantos minutos dentro del campo de juego.

Lo concreto es que ahora Eric García está enfocado en recuperar su mejor forma física para tener un lugar en la nómina de futbolistas que estarán disponibles para el duelo por Champions League ante el Brest de la Ligue 1.

Ferran Torres corre la misma suerte

El extremo derecho también estaría en condiciones de volver al primer equipo para el partido por Champions, pero su situación es otra. Desde que arrancó el año, Flick no encontró los momentos para ponerlo en cancha. Es que tanto Lamine Yamal como Dani Olmo y Raphinha han tenido un excelente nivel de juego, lo que limitó las posibilidades de Ferran Torres.

A eso se suma que el atacante, campeón de la Euro 2024 con España, viene arrastrando una serie de problemas físicos que le impiden tomar la regularidad deseada. Aunque todavía sigue estando en los planes del culé, si no empieza a tener más protagonismo, seguramente su futuro sea lejos del Barça.