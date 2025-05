Flick ya no lo quiere en el Barça por la mala vida que lleva fuera del fútbol

Hansi Flick tendrá un gran poder de decisión en la planificación de la plantilla del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. El técnico sabrá más que nadie el tipo de refuerzos que necesitará el equipo, por lo que le ha dejado claro a Joan Laporta y a Deco que solo aceptará la llegada de jugadores que vayan a aumentar el nivel de verdad y no cualquier parche de otro conjunto.

En ese sentido, el alemán habría descartado el fichaje de un futbolista muy conflictivo para el Barça, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho en su actual equipo. Se trata de Alejandro Garnacho, uno de los delanteros del Manchester United que ha acabado el curso siendo descartado y apartado por su entrenador, Rúben Amorim. El hispano-argentino ya no jugó el último partido de la campaña y está en el mercado.

Flick ha descartado el fichaje de Alejandro Carreras

De hecho, sus representantes lo habrían ofrecido al conjunto azulgrana, ya que saben que la dirección deportiva culé está buscando a un extremo izquierdo para reforzar al equipo de cara al próximo mercado de fichajes veraniego. Aunque su incorporación podría haber estado encima de la mesa en las próximas semanas, Flick ya se habría encargado de descartar totalmente su llegada.

El entrenador no lo quiere en el Barça por la mala vida que lleva fuera del fútbol y por lo tóxico que ha llegado a ser, especialmente durante esta temporada en el United, donde ha sido apartado más de una vez por parte del técnico, Amorim, y ha realizado declaraciones públicas criticando al equipo y al club, algo que no ha gustado nada en los despachos de Old Trafford.

El alemán no quiere a un jugador polémico como él

Por lo tanto, y a pesar de que Garnacho está en el mercado y se habría ofrecido a poder jugar en el Spotify Camp Nou, Flick ya ha dejado claro que su fichaje es imposible porque no quiere que su toxicidad afecte a un vestuario del Barça muy unido y cohesionado y se seguirán buscando otras opciones para el extremo izquierdo.