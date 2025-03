Frenkie de Jong recibirá 20 millones si traiciona al Barça

El futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona sigue siendo una incógnita. El neerlandés acaba contrato el 30 de junio de 2026, pero el Barça quiere renovarlo ya y evitar que entre en el último año de su contrato con todo por decidir. Por eso, la dirección deportiva ya ha entablado conversaciones con su representante para llegar a un acuerdo, pero de momento, esto no ha ocurrido.

En ese sentido, el centrocampista también está recibiendo propuestas de otros equipos que se han interesado por él desde la Premier League. En Inglaterra son varios los que estarían encantados en hacerse con los servicios de De Jong, pero solo con una condición: que venga libre. El neerlandés debería esperar hasta el año que viene para poder salir a coste cero del Barça, y si lo consigue, algunos conjuntos están dispuestos a pagarle una prima de fichaje de 20 millones de euros.

De Jong podría recibir una prima de 20 millones si sale libre del Barça

Aunque el jugador está ganando un buen dinero en Barcelona, teniendo en cuenta que las últimas renovaciones lo colocaron en las primeras posiciones de la escala salarial de la plantilla, el salario no sería un problema, ya que es difícil que pueda ganar lo mismo o más que en otra parte, incluso en Inglaterra, donde los sueldos son mucho más competitivos que en la liga española.

Aun así, De Jong tendrá que decidir si lo mejor para su carrera será quedarse en el Barça, donde de momento se ha ganado la confianza de Hansi Flick y ha empezado a ser titular indiscutible en los partidos importantes, o intentar una nueva aventura fuera de un club donde ha tenido muchos altibajos y ha recibido muchas críticas, tanto desde dentro de la entidad como sus propios aficionados.

Si no renueva, el conjunto azulgrana lo venderá en verano

Sin embargo, al conjunto azulgrana no se le pasa por la cabeza que el neerlandés pueda marcharse gratis el año que viene. Por eso, si no acaba renovando su contrato, hará lo posible por venderlo el próximo verano y evitar que se vaya como agente libre, ya que el Barça no podría ganar nada de dinero con su salida.