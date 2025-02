Gavi prácticamente no le habla y no es el único en el vestuario del Barça

Ansu Fati está viviendo una temporada muy complicada en el FC Barcelona. El canterano volvió de su cesión al Brighton del año pasado con la esperanza de volver a brillar en el conjunto azulgrana bajo las órdenes de Hansi Flick, pero no ha sido así. Las lesiones han mermado mucho al delantero y, además, no ha entrenado al 100%, algo que al técnico alemán no le ha gustado y lo ha apartado de los partidos.

Desde el vestuario entienden perfectamente lo que ha hecho el entrenador, ya que también han visto como Ansu no se está esforzando prácticamente nada en los entrenamientos y parece que no quiera tener oportunidades en el Barça. Por eso, algunos compañeros suyos han perdido relación con él por este motivo, como Gavi, Pedri o Lamine Yamal, que no entienden el porqué de todo esto.

Ansu Fati está prácticamente solo en el vestuario

El extremo no tiene amigos que le ayuden en el proceso difícil que está viviendo, como sí los tiene Iñaki Peña. El portero ha sido puesto en el banquillo por Flick para lo que queda de temporada y compañeros suyos le están ayudando e intentando que el técnico alemán cambie de opinión, y aunque no está siendo el caso, al menos lo intentan. Con Ansu, la situación es totalmente contraria.

Prácticamente nadie se está preocupando por cómo lo está llevando el canterano, y a pesar de que no está entrando ni en las convocatorias del míster para los encuentros, los futbolistas azulgranas piensan que Flick tiene razón en este sentido y están esperando a que el delantero dé un paso al frente y mejore su implicación y su actitud para que pueda volver a tener minutos en el Barça.

Una salida en verano, lo mejor para él

Sin embargo, y aunque el entrenador ha asegurado que está cerca de volver a la dinámica con el grupo de cara a los partidos, lo más probable es que Ansu abandone el conjunto culé a final de temporada. En el mercado de invierno no se ha querido ir, pero viendo que no va a tener mucho tiempo de juego lo que queda de curso, es posible que acabe marchándose definitivamente del club.