Gavi ha pedido a Flick que no sea tan duro porque le está arruinando la carrera

Gavi es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y, a pesar de su edad, con tan solo 20 años ya es uno de los líderes del vestuario. Por eso, el andaluz ha querido hablar con Hansi Flick y pedirle al entrenador que no sea tan duro con un compañero suyo, teniendo en cuenta que no juega y le está arruinando la carrera porque es joven y necesita minutos sobre el terreno de juego.

Se trata de Pablo Torre, uno de los amigos del centrocampista en el vestuario y con quien tiene muy buena relación. El sevillano le ha rogado al técnico alemán que ponga más sobre el campo al cántabro, ya que no lo está pasando bien estando tanto tiempo en el banquillo. Es evidente que no cuenta para Flick, ya que incluso ganando 0-5 contra el Valencia en la Copa del Rey, el jugador no salió al césped.

Gavi le pide a Flick que haga jugar más a Pablo Torre

De hecho, hace un par de semanas, y también en el encuentro contra el conjunto valenciano, pero en este caso de Liga, Gavi ya dejó un detalle muy bonito con su compañero. Con el marcador resuelto, con un 7-1 contundente a favor de los azulgranas, Flick quiso dar entrada al andaluz en los últimos 10 minutos, pero el futbolista prefirió que entrara Pablo Torre en su lugar para que pudiera jugar algo.

Esos poco más de 10 minutos han sido los últimos que ha jugado el cántabro, ya que en los dos siguientes partidos, se ha quedado en el banquillo. De los últimos 15, solo ha pisado el terreno de juego en tres, y dos de ellos han sido en la Copa del Rey, una competición donde los entrenadores suelen introducir más rotaciones. Por lo tanto, está claro que el futuro de Pablo Torre en el Barça está lleno de dudas.

El vestuario no lo entiende

Sin embargo, compañeros en el vestuario como el mismo Gavi u otros no entienden el porqué de esta situación, ya que cuando el centrocampista sale a jugar, lo hace muy bien. Reparte juego e incluso marca goles y da asistencias, por lo que no entienden el motivo por el cual Flick no le hace jugar más.