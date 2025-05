Gavi se encaró con Ronald Araujo en Milán

El vestuario del FC Barcelona está muy tocado tras la eliminación en la UEFA Champions League por parte del Inter de Milán. El conjunto azulgrana tuvo la final de la máxima competición continental en la punta de los dedos, pero una serie de errores defensivos y la mentalidad de los italianos evitó la posibilidad de alcanzar una final que hace 10 años que el Barça no consigue llegar.

Por eso, muchos jugadores de la plantilla estaban enfadados por la situación y se produjeron algunos reproches entre ellos después del encuentro, generando crispación. De hecho, se produjo un choque entre Gavi y Ronald Araujo en el vestuario por temas futbolísticos, donde el centrocampista le recriminó haber sido flojo en defensa tras permitir los dos últimos goles del Inter.

Gavi y Araujo se intercambiaron palabras de tensión en el vestuario

El andaluz señaló directamente al uruguayo, ya que sintió que no estaba del todo conectado cuando entró al terreno de juego en la segunda parte. Además, Gavi tampoco vio nada bien las palabras que Araujo tuvo con la prensa tras el partido, teniendo en cuenta que el central no tuvo ningún tipo de autocrítica hacia él y se defendió culpando la falta de cobertura de sus compañeros.

A pesar de que ambos jugadores tienen una buena relación desde hace tiempo, la cruel eliminación en la Champions despertó momentos complicados en futbolistas, como fue el caso del centrocampista y del defensa, que tuvieron que ser separados para que la situación no fuera a más, a pesar de que solo se intercambiaron palabras de tensión, provocadas por la rabia y la frustración del partido.

El uruguayo podría ser vendido el próximo verano

La realidad es que Araujo ha sido uno de los más criticados por el pésimo rendimiento que tuvo en la vuelta de las semifinales contra el Inter y que le costó caro al Barça, por lo que no sería nada descartable que el uruguayo acabe siendo vendido el próximo verano. Hansi Flick no confía mucho en él, ya que no es titular indiscutible, y la dirección deportiva no tendría ningún problema en aceptar su salida.