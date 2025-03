Gavi sospecha que está siendo castigado por Flick

La relación de Gavi con Hansi Flick no atraviesa su mejor momento, o al menos eso es lo que cree el capitán del Barça. Al joven de 20 años le sorprendió quedar fuera del once titular en el duelo contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone, una decisión que no esperaba y que habría generado cierto malestar en el vestuario. Por supuesto, no está en duda que el andaluz es una pieza clave dentro de la plantilla y del proyecto futbolístico del club, pero la modificación de último momento para un partido tan exigente encendió las alarmas.

Cabe recordar que los cortocircuitos entre Gavi y Flick comenzaron cuando el joven regresó de su dura lesión a fines de octubre. Desde ese momento, el alemán puso en marcha un plan para que recupere su mejor forma y, por ese motivo, no le dio demasiado protagonismo. De hecho, solo podía conformarse con un puñado de minutos en los segundos tiempos. La historia cambió en la Supercopa de España en Yeda, ya que el centrocampista fue una pieza clave para la obtención del título.

Las idas y vueltas con Flick

Tras su gran actuación en Yeda, Gavi se había consolidado como una pieza inamovible para el entrenador del Barça. Sin embargo, para sorpresa de varios de sus compañeros, ha vuelto a perder protagonismo y ha cedido la titularidad a Dani Olmo.

Su mayor preocupación radica en la fuerte competencia en el mediocampo, donde el Barça cuenta con múltiples opciones, como Pedri, Fermín López, Olmo, Frenkie de Jong y Marc Casadó. En este contexto, la rotación en la zona ha puesto en duda su papel en el equipo, generándole incertidumbre sobre su futuro bajo el mando de Flick.

Las sospechas

Así las cosas, Gavi entiende que el alemán le está haciendo pagar los platos rotos por cuestionar algunas de sus decisiones futbolísticas, como el sistema defensivo o la falta de actitud de jugadores como Lewandowski para colaborar en la recuperación del balón.

Esta historia es seguida de cerca por varios clubes interesados en ficharlo, entre ellos el PSG de Luis Enrique. El técnico español se ha contactado en varias oportunidades para tratar de convencerlo, pero sabe cuál es su respuesta: él ama al Barça. Una muestra de ello es que, a pesar de las diferencias con el DT alemán, decidió firmar su contrato hasta junio de 2030.