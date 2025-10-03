Hansi Flick ha detectado un problema que puede frenar la carrera de Lamine Yamal

A nadie se le escapa que Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo. El canterano del Barça es un talento generacional con la capacidad de sobra para convertirse en Balón de Oro y en todo lo que él quiera. Por potencial y talento no va a ser. Sin embargo, contra el PSG, Hansi Flick acabó de confirmar que el joven crack del Barça tiene un problema importante a la hora de gestionar su energía cuando llegan los partidos grandes en los que hay que correr tanto para atacar como para defender.

En este sentido, Lamine acabó el partido completamente hundido físicamente. No podía hacer ni una carrera más y su físico no le daba para mucho más. Desde el minuto 75 dejó de encarar y solamente recibía balones y los tocaba en corto para sus compañeros. Apenas pudo ser diferencial en muchos tramos del partido porque se quedaba sin fuelle y la gasolina se le acabó demasiado pronto. Pues, si en el 75 llegó desfondado, es que antes, cerca del 60, ya percibía cierto cansancio. Lo que limitó, en gran medida, las posibilidades ofensivas de los de Flick.

Lamine debe mejorar su nivel de resistencia

De este modo, visto lo sucedido ante el PSG y cómo Lamine era capaz de desequilibrar y buscar a sus compañeros desde el regate en la primera mitad del partido, y cómo era incapaz de decantar la balanza en la segunda mitad, el Barça debe centrar sus esfuerzos en mejorar la capacidad de Lamine Yamal para aguantar los máximos minutos posibles jugando a su mejor nivel. Pues si eso no mejora, el potencial del joven se podría ver muy mermado.

A Lamine le falta algo de rodaje

La imagen contra el PSG contrasta con lo visto el año pasado ante el Inter. El canterano culé no paró de correr en todas las semifinales de Champions, incluso en la prórroga era capaz de encarar y buscar portería. Es por este motivo que Flick solamente cree que es un problema temporal en el que hay que trabajar ahora, para que esté bien de cara a la recta final de temporada, cuando será necesario ese fondo físico.

Así pues, por ahora, uno de los grandes problemas del Barça de Hansi Flick, es que no puede contar con el mejor Lamine Yamal durante la mayor parte del partido, ya que suele acabar absolutamente desfondado y sin poder hacer una carrera más.