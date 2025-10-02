Hansi Flick, preocupado porque su bajo nivel ya no es un hecho aislado

Si bien es cierto que la derrota del Barça contra el PSG no es de esas que dejan una gran herida abierta en el conjunto culé, como sí que solía pasar antaño. La realidad es que Hansi Flick tiene muchas notas negativas en las que comenzar a trabajar de forma más o menos urgente. En este sentido, más allá de la nula aportación de jugadores como Lewandowski, que desde que entró perdió todos los balones, el que preocupa, y mucho, al entrenador alemán es Pau Cubarsí, que no ha tenido un comienzo de año nada sencillo y que en el primer gol del PSG quedó retratado.

El canterano es muy joven y que cometa errores es lo más normal del mundo. En especial en partidos de tanta presión como lo fue el del Barça y PSG. Sin embargo, lo que no hace ninguna gracia a Hansi Flick es que el joven zaguero culé se esté acostumbrando a salir en la foto de varios goles rivales. Su nivel ha bajado de forma sustancial respecto al año pasado y ya no parece que sea cuestión de unos partidos malos. Ya es una tendencia que no gusta nada.

El cambio de perfil condena a Cubarsí

Al principio, no eran pocos los que señalaban que el bajo nivel de Cubarsí podía venir por culpa de su compañero de zaga. Ronald Araújo no se acaba de entender con Pau y se vio claramente en el primer momento de la temporada, donde eran la pareja titular. Sin embargo, ahora que forma pareja de centrales con Eric García, tampoco ha sido capaz de mostrar su mejor nivel. Más bien ha seguido siendo mucho peor que el año pasado.

Las principales teorías apuntan a que el hecho de jugar en el perfil izquierdo de la defensa no es algo que le vaya nada bien a un Cubarsí que en lo que más destaca es en la salida de balón, y jugar a pierna cambiada hace que no se pueda perfilar bien ni para sacar el balón ni para defender como a él le gusta. Lo que provoca que cometa errores de cierto bulto.

Flick ya no sabe qué hacer

Ante esta situación, Flick comienza a tener miedo de que Cubarsí caiga en un bache de confianza demasiado grande para él. Es muy joven y los errores son algo más que aceptable. Sin embargo, si pierde la confianza en sí mismo, sí que puede haber un grave problema.