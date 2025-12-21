Hansi Flick ha sido quien ha bloqueado su renovación con el Barça

Hansi Flick ha tomado una decisión firme que ya tiene consecuencias en la planificación deportiva del FC Barcelona. El técnico alemán ha bloqueado la renovación de Andreas Christensen, cuyo contrato finaliza en junio de 2026, al considerar que su perfil ya no es prioritario en el nuevo proyecto azulgrana. La decisión no es casual ni aislada: responde a una lectura táctica y estructural del equipo que Flick viene aplicando desde su llegada.

Christensen ha participado esta temporada de forma intermitente, condicionado por problemas físicos y por la fuerte competencia en el eje defensivo. Sus números reflejan ese rol secundario: poco más de una quincena de partidos oficiales, muchos de ellos saliendo desde el banquillo, y sin continuidad real en los grandes encuentros. A nivel futbolístico, el danés sigue aportando salida limpia de balón, buena lectura posicional y experiencia, pero Flick considera que esas virtudes ya están cubiertas por otros perfiles más jóvenes y polivalentes.

Araujo vuelve y Gerard Martín gana peso

Uno de los factores clave que explican esta decisión es la confianza total de Flick en Ronald Araújo, que está a punto de reaparecer tras su parón voluntario y su viaje espiritual a Israel. El central uruguayo busca recomponerse después de su durísima actuación en Stamford Bridge ante el Chelsea, donde el Barça cayó 3-0 y Araújo fue expulsado antes del descanso. Para Flick, un Araújo al 100% es indiscutible y vuelve a ser el pilar defensivo del equipo.

Además, el técnico alemán ha quedado muy satisfecho con la reconversión de Gerard Martín. El canterano ha dado un salto notable, ofreciendo intensidad, fiabilidad defensiva y una lectura táctica que encaja perfectamente en el modelo Flick. Su gran valor añadido es la polivalencia: puede actuar como central zurdo y también como lateral izquierdo, una alternativa real en caso de rotaciones o lesión de Alejandro Balde.

La Premier espera a Christensen

Con este escenario, Christensen asume que su futuro está lejos del Camp Nou. El club no forzará su salida inmediata, pero no renovará su contrato, lo que abre la puerta a una venta en 2025 o a una salida libre en 2026. La Premier League aparece como su destino más probable, un mercado donde su perfil técnico, experiencia internacional y fiabilidad táctica siguen despertando interés. Flick ha sido claro: el Barça mira al futuro, y Christensen ya no entra en ese plan.