Hansi Flick no lo quiere en el Barça porque es el rey de la noche en Barcelona

A lo largo del verano, no fueron pocos los jugadores que tuvieron que buscar una salida para encontrar un equipo en el que tener minutos. Hansi Flick ha demostrado que es un entrenador de ideas fijas y al que le cuesta mucho cambiar de opinión. En este sentido, lo que le molesta especialmente son las indisciplinas por parte de sus jugadores, lo que lo llevó a dejar fuera del equipo a un Héctor Fort, que no le faltan las cualidades para ser un gran jugador, pero que es incapaz de mantener las formas y las costumbres mínimas de un profesional como debe ser.

Flick le ha pedido que no vuelva

En este sentido, Hansi Flick cruzó a Héctor Fort al saber de primera mano que durante las noches, al lateral no le gustaba dormir, siempre prefería salir por la noche en Barcelona y dejar de lado su profesionalidad. Algo que molestaba profundamente a un Flick que esperaba mucho más de Héctor Fort, que ya sabe que mientras el germano esté al frente del banquillo será muy complicado que pueda tener una nueva oportunidad en el Barcelona.

Con Flick al mando, las faltas de disciplina se pagan muy caras y, en el caso de Fort, al que muchos catalogaban como el rey de la noche en Barcelona, la situación ha acabado por llevar al catalán a perder toda la confianza de su entrenador y quedarse sin la oportunidad, por ahora, de volver y triunfar en el club de su vida. Todo por no seguir las normas del vestuario impuestas por Flick.

Fort tampoco juega en Elche

Por otro lado, la realidad es que con Eder Sarabia las cosas no están siendo mucho mejor. No ha sido titular todavía y no parece que tenga la confianza del entrenador, que prefiere darle minutos en cuentagotas por su falta de nivel. Lo que está dando la razón a un Flick que nunca quiso la continuidad de Fort en el Barcelona.

Así pues, el estilo de vida de Héctor Fort ha acabado por ser el detonante final que ha llevado a Flick a negar el regreso del canterano, ya que considera que no es un jugador lo suficientemente profesional como para formar parte de su plantilla.