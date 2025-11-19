Hansi Flick podría estar más fuera que dentro del Barça

Hansi Flick tuvo una gran primera temporada en el FC Barcelona, ganando tres títulos (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), además de estar a punto de llegar a una final de la UEFA Champions League 10 años después. El alemán fue muy aplaudido durante su primer curso en el banquillo del conjunto azulgrana, pero en el Barça, todo es volátil y la situación puede ir a peor.

Por eso, y después de unos primeros meses de campaña dubitativos, la continuidad de Flick ya se ha vuelto más dudosa de lo normal. Más, cuando en las últimas semanas salieron unos rumores a la luz de que el alemán podría abandonar el Barça a final de temporada, cansado y harto de todas las polémicas que se viven dentro de la entidad azulgrana durante cada día.

No está confirmado que Flick continúe en el Barça más allá de esta temporada

Aun así, no está confirmado y, de momento, Flick continuará siendo el entrenador del Barça hasta que él quiera o, al menos, mientras el equipo vaya bien. Joan Laporta tiene total confianza en su técnico y se confía en su proyecto, pero todo puede pasar en el fútbol. El alemán tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, después de que le renovara el curso pasado por sus éxitos.

Esta temporada, el Barça ha empezado con peores sensaciones respecto a la pasada, con muchas críticas sobre la defensa y el estilo de juego de Flick, especialmente con una línea defensiva muy adelantada que está provocando que el equipo reciba muchos goles. Por otra parte, la relación con la dirección deportiva se ha enfriado un poco por los movimientos del pasado verano.

El conjunto azulgrana tiene dos favoritos por si el alemán se marcha: Luis Enrique y Arteta

Por eso mismo, Flick aún no se ha planteado marcharse del club, pero si lo hiciera, el Barça ya tendría dos favoritos para sustituir al alemán: Luis Enrique, del PSG, y Mikel Arteta, del Arsenal. Ambos entrenadores encajarían muy bien en el conjunto azulgrana por su estilo de juego, por lo que serían los indicados para suplir a Flick en el caso de que decidiera marcharse antes de tiempo.