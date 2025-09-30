Lamine Yamal ha tenido que intervenir para evitar una guerra entre Hansi Flick y Luis de la Fuente

En can Barça acabaron muy disgustados con la actitud por parte de la Federación Española de Fútbol y, en especial, de Luis de la Fuente en lo que se refiere al trato que recibió Lamine Yamal durante la última convocatoria de la Roja. El extremo formado en la Masía acabó jugando más de 70 minutos en cada uno de los partidos aun estando lesionado y estando ambos más que resueltos. Y es que el jugador venía acusando unos dolores en el pubis que los médicos de la Selección solucionaron a base de pinchazo de analgésicos, lo que acabó empeorando la dolencia de Lamine.

Esta situación generó un gran enfado en Hansi Flick. Según cuentan, el alemán tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse y evitar soltar palabras muy duras contra un Luis de la Fuente al que considera el gran culpable de lo que le ha pasado a Lamine. Y es que, por culpa de la falta de precaución por parte del seleccionador nacional, el culé se tuvo que perder varios partidos con el Barça.

Lamine pidió calma a Flick

De hecho, según revelan desde dentro del vestuario del Barça, fue el propio Lamine Yamal el que tuvo que pedir calma a Hansi Flick para evitar que el conflicto pasara a mayores. El joven quiere seguir jugando con la Selección, pero ya ha entendido que no puede hacerlo a cualquier coste y mucho menos arriesgando su salud. Algo que sí que hizo en los últimos partidos, donde, sin necesidad, se jugó el físico disputando más de 140 minutos estando infiltrado. Una locura que Flick no puede tolerar.

El Barça no quiere que Lamine sea convocado

Dado el riesgo de que vuelva a jugar y a caer lesionado, Hansi Flick y el Barça habrían solicitado a Luis de la Fuente y a la Federación que le den descanso a Lamine Yamal en el próximo parón. Creen que no es necesario que juegue unos partidos intrascendentes para España y no ven necesario que Lamine vaya convocado y asuma un riesgo extra.

Así pues, por el bien de todos, desde el Barça y con Flick como principal aval de la idea, se le ha pedido a la Selección Española que deje fuera de la próxima convocatoria a un Lamine Yamal que, por ahora, no se ha pronunciado al respecto.