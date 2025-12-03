Harry Kane llega por Lewandowski si el Barça le asegura dos condiciones

El FC Barcelona ya está trabajando en el sustituto de Robert Lewandowski. Lo más probable es que al polaco no se le renueve el contrato, que acaba a final de temporada, y abandone definitivamente el Barça el próximo verano. Por eso, el conjunto azulgrana quiere fichar a un '9' top y el objetivo primordial sería Harry Kane, del Bayern de Múnich, aunque el jugador habría puesto condiciones.

Para abandonar la Bundesliga y llegar al Spotify Camp Nou, el inglés habría exigido dos cosas muy importantes para poder dar el sí definitivo a Joan Laporta. La primera sería recibir una confirmación inmediata antes del final del próximo enero, teniendo en cuenta que en su contrato hay una cláusula que debe activarse durante el invierno para que se haga oficial en verano.

Harry Kane está dispuesto a fichar por el Barça con condiciones

Esta cláusula, que sería de unos 65 millones de euros, permitiría a Kane abandonar el Bayern para poder fichar por el Barça. Precisamente, este precio sería algo que gustaría mucho al conjunto azulgrana, ya que lo verían una oportunidad de mercado poder fichar a uno de los mejores arietes del mundo por esta cantidad, aunque el inglés ya haya cumplido 32 años a sus espaldas.

La segunda condición ya sería más económica y algo con el que el Barça tendría que luchar. Kane pide un contrato hasta 2030, es decir, cinco años, cuando cumpliría 37, y un salario de 20 millones brutos anuales por temporada. Es la cifra mínima que el inglés espera ganar en el conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que seguiría rindiendo a un nivel muy alto y quiere estabilidad en la parte final de su carrera.

El delantero inglés podría ser el sustituto de Robert Lewandowski

La realidad es que la salida de Lewandowski ayudaría mucho al Barça en el aspecto financiero, ya que liberaría una de las fichas más altas de toda la plantilla, lo que podría ayudar al club a poder incorporar a un delantero de la talla de Kane a un precio bastante elevado. Hay deseo mutuo entre ambas partes, pero la decisión final se deberá tomar en las próximas semanas.