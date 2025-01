Inaudito, Flick pide la salida de la pareja de baile de Dani Olmo

El FC Barcelona está viviendo un inicio de año mejor de lo esperado. Después de recibir la cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor pudieran ser inscritos hasta final de temporada, ganar la Supercopa de España con una humillación en la final al eterno rival, el Real Madrid, y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey con una goleada al Real Betis, el Barça está pasando unos días dulces.

Sin embargo, uno de los jugadores que ha estado afectado en todo este meollo podría tener las puertas abiertas para abandonar el club azulgrana. Hansi Flick habría pedido la salida de la pareja de baile del centrocampista en todo este caso, Pau Víctor, teniendo en cuenta que no va a poder tener muchos minutos hasta final de temporada y si el conjunto culé acaba fichando a un extremo izquierdo.

Flick pide la cesión de Pau Víctor

Aunque el alemán continúa confiando en el delantero de Sant Cugat, sabe que no le va a poder dar mucho tiempo sobre el terreno de juego y prefiere que se vaya a otro equipo de la Liga para que pueda crecer y tenga más minutos. Solo tiene 23 años y el entrenador no quiere dejarle en el banquillo lo que resta de temporada, por lo que habría recomendado su salida en forma de cesión.

De hecho, esta fórmula ya era la que se pensaba si finalmente el Barça no hubiera podido inscribir al jugador, de la misma manera que con Olmo. Como el club no quería desprenderse de ninguno de ellos, si el recurso de la entidad azulgrana no hubiera prosperado, la opción escogida hubiera sido una cesión de los dos futbolistas hasta final de temporada a otro equipo.

No tendrá muchos más minutos en el Barça

A pesar de que los dos ya están inscritos, al menos los tres próximos meses a falta de una resolución definitiva, el futuro de Pau Víctor sigue siendo incierto por la falta de minutos que va a tener el atacante en el tramo final de la campaña. Con los encuentros más importantes a la vuelta de la esquina, el delantero se va a quedar en el banquillo en prácticamente todas las ocasiones y Flick quiere que pueda crecer y madurar como futbolista en otra parte.