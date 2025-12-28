Joan Laporta, ahora sí, sube la oferta 2 millones para cerrera el fichaje por el Barça de inmediato

Joan Laporta ha dado un paso decisivo en la operación por Hamza Abdelkarim, elevando la oferta en 2 millones de euros para convencer al Al Ahly y cerrar el fichaje de inmediato. El delantero egipcio, una de las grandes promesas del fútbol africano, llegaría al FC Barcelona el 1 de enero para incorporarse inicialmente al Barça Athletic, con vistas a una progresión rápida hacia el primer equipo, especialmente bajo la mirada de Hansi Flick.

La operación, que había sufrido varios altibajos por diferencias económicas, ha encontrado un impulso definitivo tras la disposición del club azulgrana a mejorar su propuesta. Con el aumento de la oferta, el Barça confía en satisfacer las exigencias del Al Ahly y cerrar una negociación que, hasta hace poco, se veía más complicada. Abdelkarim, de 17 años, ha brillado esta temporada con el conjunto egipcio, acumulando 8 goles y 5 asistencias en 18 partidos oficiales, cifras que reflejan una madurez ofensiva sobresaliente para su edad y que han atrapado la atención de numerosos clubes europeos.

Una joya para el futuro del Barça

Futbolísticamente, Hamza Abdelkarim ofrece un perfil que cuadra con lo que busca el Barça de Hansi Flick : velocidad, dinamismo, verticalidad y desequilibrio en la última línea. Aunque su llegada sería inicialmente al Barça Athletic, su potencial para irrumpir en el primer equipo está fuera de toda duda. Abdelkarim combina un regate eléctrico con una lectura de juego avanzada, capaz de aprovechar espacios y generar situaciones de peligro tanto desde bandas como desde posiciones más centradas.

Su estilo encaja con el enfoque moderno de Flick, que valora la presión alta y la transición rápida. El joven atacante puede aportar profundidad, ruptura de líneas y una amenaza constante para las defensas rivales, algo que podría revitalizar el ataque culé a medio plazo. Además, su incorporación ofrece al técnico alemán una alternativa fresca en el esquema ofensivo, complementando a los futbolistas más experimentados.

Alternancia a Lamine Yamal

En términos de sustitución natural, Abdelkarim podría ir ocupando progresivamente el rol de los delanteros jóvenes que hoy nutren el ataque del Barça, y su crecimiento podría situarlo como una opción futura para alternar con figuras como Rashford o Lamine Yamal, dependiendo de la evolución del club. La apuesta es clara: invertir ahora para consolidar una pieza diferencial en el proyecto a largo plazo.

Con la oferta mejorada de Laporta, el Barça está decidido a cerrar el fichaje de Hamza Abdelkarim cuanto antes, reforzando su apuesta por el talento emergente y construyendo una planilla más versátil de cara al futuro.