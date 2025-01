Joan Laporta anunciará el fichaje por el Barça el 3 de febrero

Joan Laporta está listo para romper el mercado de pases, pero pide tiempo hasta el 3 de febrero. El Barça está adherido a la regla 1:1 del fair play financiero y necesita liberar masa salarial para confirmar el fichaje de Marcus Rashford. El delantero del Manchester United no es tenido en cuenta por Rubén Amorim y ya tiene todo listo para cambiar de aires. Rashford es uno de los jugadores más solicitados en este mercado de invierno, por lo que Deco y el presidente culé deberán actuar rápidamente para no dejar escapar esta oportunidad.

Para ello, lo primero que deberá hacer el Barça es traspasar a Ansu Fati, quien tiene uno de los salarios más altos de la plantilla y no cuenta con la confianza de Hansi Flick. De hecho, el alemán decidió no convocarlo para los últimos 4 partidos, una clara señal de que deberá abandonar el club si quiere jugar con regularidad. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla.

No jugará en el Barça

Ansu Fati ha recibido varios ofrecimientos de equipos de LaLiga, Premier League y Turquía. El obstáculo principal para su salida es que ninguno de estos clubes le ofrece un salario cercano al que percibe en el Barça, lo que representa un dilema. El canterano sabe que necesita irse para demostrar su valía en el campo, pero no está dispuesto a hacerlo sin asegurar un contrato adecuado.

El otro futbolista que parecía tener su boleto de salida era Éric García, pero finalmente hubo un cambio de planes y el defensa continuará en la plantilla de Flick. La noticia llegó después de que el exjugador del City y Girona fuera clave en la remontada ante el Benfica, marcando uno de los goles decisivos.

Firmó Araújo

La gran noticia de la semana fue que el defensa uruguayo extendió su contrato hasta junio de 2031. Para Flick, era crucial que el jugador de 25 años siguiera en el club, ya que su solidez defensiva, liderazgo y capacidad de adaptación a diferentes sistemas tácticos son fundamentales para el proyecto futbolístico a largo plazo.

Ahora, el gran objetivo del Barça es cerrar definitivamente la negociación por la renovación de Lamine Yamal. Aunque la cuestión está avanzada, en el fútbol pueden surgir sorpresas, por lo que aún queda trabajo por hacer.