Joan Laporta apaga cuatro incendios en el vestuario que ensucian de gravedad el Inter de Milán-Barça

El FC Barcelona se enfrenta este martes al Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. A pesar de que el Barça está a un paso de llegar a la final de la máxima competición continental 10 años después, Joan Laporta ha tenido que apagar cuatro incendios en el vestuario que han ensuciado de gravedad el partido más importante del club azulgrana de los últimos años.

El presidente ha tenido que intervenir y hablar con Hansi Flick respecto a varios asuntos que podrían haber perjudicado seriamente las posibilidades del equipo de ganar el encuentro en Milán. El primero de ellos ha sido el conflicto constante con Ronald Araujo, ya que a pesar de todas las bajas que tiene el Barça en defensa, es posible que no acabe ni siendo titular, algo que no gusta nada al uruguayo.

Conflictos con Araujo, Gavi y Fermín antes del Inter-Barça

Aunque los dos laterales están lesionados, Flick prefiere utilizar a Eric Garcia en la banda derecha, mientras que en la izquierda hay dudas sobre la posibilidad de que juegue Gerard Martín o no. Si lo hace, Araujo arrancará desde el banquillo, quedando totalmente sentenciado, mientras que si el alemán decide no alinear al lateral, el uruguayo sí que tendría opciones de estar en el once.

Por otra parte, hay algunos integrantes de la plantilla que no están del todo a gusto con su rol. Se trata de Gavi y Fermín López, que esperaban ser titulares en los partidos más importantes del curso, pero que tendrán que ver desde el banquillo la acción y rezar para poder salir en la segunda parte, ya que el técnico alemán tiene claro que su centro del campo está formado por Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo.

Ter Stegen no está llevando nada bien ser suplente

Además, otro de los conflictos que se ha creado en el vestuario ha surgido en la portería, ya que Ter Stegen, plenamente recuperado de la grave lesión que sufrió en la rodilla, no está llevando nada bien el hecho de que no pueda ni estar en la convocatoria, ya que Wojciech Szczesny ha ocupado su sitio en la plantilla en la Champions. Le ha pedido un cambio a Flick, pero el entrenador ya le ha dejado claro que el polaco será el encargado de estar bajo palos hasta el final.