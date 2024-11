Joan Laporta cierra el acuerdo hasta 2030 y deja al Manchester City sin fichaje

El FC Barcelona sabe que tiene a muchos jugadores jóvenes en la plantilla que son estrellas mundiales y tiene que hacer lo máximo posible para retenerlos y que no se vayan a otros equipos. Es el caso de Pedri, que acababa contrato en 2026 y el Barça ha hecho todo lo posible para renovarlo ante el miedo de que el futbolista se pudiese ir. No se dará, ya que tanto la entidad azulgrana como los representantes del centrocampista han acordado la renovación.

El canario firmará hasta 2030 y seguirá siendo culé unos cuantos años más. La renovación de Pedri era una de las máximas prioridades de Joan Laporta y de la dirección deportiva y se ha acabado consumando con éxito. Las reuniones con sus agentes han dado sus frutos y ya hay un acuerdo apalabrado para que el centrocampista siga enseñando su magia con el balón en los pies.

Pedri, renovado hasta 2030

Así, el Barça ha evitado que los grandes clubes europeos se interesen por Pedri en las próximas temporadas. El Manchester City estaba muy atento a las negociaciones, ya que Pep Guardiola está completamente enamorado del canario y lo veía como una pieza clave en sus esquemas del conjunto inglés, pero no será posible hacerse con su fichaje. Los azulgranas han actuado rápido y el jugador siempre ha querido quedarse en Barcelona.

Hansi Flick está encantando con él y Pedri está brillando bajo sus órdenes, ya que el alemán le ha dado total libertad en el centro del campo y el futbolista está usando sus mejores armas para darle mucha creatividad al juego del equipo. Sus recortes con sombreros y taconazos están maravillando y sus pases filtrados están dándole muchas oportunidades a sus compañeros de ataque.

Pieza angular del proyecto

Por lo tanto, el canario es una pieza angular del proyecto del Barça y era impensable una posible salida del jugador. La dirección deportiva ha trabajado mucho para su renovación y su salario se verá recompensado con una subida, pero no a un gran nivel, ya que Pedri sabe que el club no puede permitirse muchos gastos y no quiere poner en problemas la situación financiera. Por eso, las variables serán las que recompensen al canario si sigue jugando como los ángeles.