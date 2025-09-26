Joan Laporta cree que Hansi Flick no seguirá el año que viene

Hansi Flick nunca ha sido entrenador de proyectos largos. El alemán, por la intensidad con la que entiende el fútbol, nunca ha sido alguien que haya durado demasiado tiempo en los lugares en los que ha entrenado. En este sentido, lo habitual con Flick es que esté entre dos y tres años y luego se tome un buen descanso para recuperar fuerzas y energía. En este caso, no parece que el Barça vaya a ser ninguna excepción. Y es que los culés han comenzado a notar que el técnico germano ya da síntomas de cansancio y estamos apenas en los primeros compases de su segunda temporada.

Flick quiere ser un gran abuelo

La realidad es que el fútbol ya hizo que Hansi Flick no pudiera ser un padre tan presente como le hubiera gustado con sus hijos. Es por este motivo que ahora, que le ha llegado la etapa de ser abuelo, no quiere repetir los mismos errores. El alemán es un enamorado de su familia y no quiere dedicarse más al fútbol que a ella. Por lo que ya comunicó, incluso antes de comenzar, que su objetivo no es hacer diez años en el club.

Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que en el seno del Barça hayan comenzado a entender que podríamos estar ante el último o, a lo sumo, el penúltimo año de Hansi Flick al frente del banquillo del Barcelona. Pues, por su nivel de cansancio y su promesa a la familia, todo apunta a que no le quedan muchos más años ni en el Barcelona ni en ningún otro banquillo. De hecho, lo normal sería que se jubilara como blaugrana.

Laporta no tomará medidas contra Flick

A pesar de que al presidente del Barça lo que le gustaría sería que Flick siguiera toda la vida al frente del Barcelona, la realidad es que asume con naturalidad que prefiera una etapa corta, intensa y positiva. De este modo, Laporta ya le habría dado luz verde al entrenador para ser el que decida su futuro. Eso sí, avisando con tiempo de antelación.

Así pues, viendo el estado de ánimo general de Hansi Flick y de su entorno, en la directiva del Barça comienzan a pensar que podría ser el último año del alemán al frente del conjunto blaugrana.