Joan Laporta empieza la limpieza en el vestuario del Barça con una salida sonada

El FC Barcelona ya se encuentra trazando las líneas maestras del proyecto de la próxima temporada con la planificación de la plantilla. Y ahí, Joan Laporta ya habría empezado la limpieza en el vestuario del Barça con una salida sonada, teniendo en cuenta que habría tomado una decisión drástica con una de las estrellas del equipo para el próximo curso tras finalizar su contrato.

Se trata de Robert Lewandowski, uno de los futbolistas más importantes del conjunto azulgrana. Aun así, el polaco acaba su vínculo con el club el próximo 30 de junio de 2026 y, en un principio, no renovará su contrato con el Barça. Tanto el presidente como la dirección deportiva creen que su etapa en la entidad culé ya ha terminado y, con 37 años, no hay planes con él.

Joan Laporta ya habría decidido no renovar a Robert Lewandowski

A partir de ahí, la salida del ariete liberaría un espacio salarial clave para poder fichar a su reemplazo, teniendo en cuenta que Lewandowski es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla. Y ahí, el Barça tiene a varios objetivos encima de la mesa para sustituir al polaco: Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, sería la opción prioritaria de los azulgranas para tener a su nuevo '9'.

Aun así, está por ver si el Atleti dejará salir a su máxima estrella y a qué precio. Si no se consigue, el conjunto azulgrana iría a por otras opciones, como Harry Kane, del Bayern de Múnich, cuyo precio sería menor, y a pesar de que es mucho más mayor que el argentino, sigue siendo uno de los mejores goleadores del mundo, algo que buscaría el Barça tras la salida de Lewandowski.

Con la salida del polaco, el Barça ficharía a un '9' top

Erling Haaland es el sueño de Joan Laporta y de la directiva, pero parece imposible su contratación. El Manchester City pondría muchos problemas a su salida, y en el caso de que el mismo jugador lo pidiera, la cantidad que exigiría la entidad inglesa también estaría fuera del mercado. Y con los problemas económicos del Barça, la situación parecería fuera de su realidad.