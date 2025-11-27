Joan Laporta no entiende, y no es el único, porque Flick no lo hace jugar, es el jugador con menos minutos

El FC Barcelona no está teniendo una temporada como la anterior y Hansi Flick está recibiendo más críticas de lo esperado. De hecho, Joan Laporta no está entendiendo, y no es el único dentro del club, porque el técnico no hace jugar a un jugador que está totalmente apartado por parte del alemán, ya que es el futbolista con menos minutos de la plantilla, a pesar de que podría ser útil.

Se trata de Marc Bernal, uno de los centrocampistas que tiene el Barça en el equipo. Aunque el jugador se recuperó hace unos meses de la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios del curso pasado, en un principio ya está al 100% para tener oportunidades en el terreno de juego. Aun así, Flick no está contando en absoluto con él y prefiere utilizar a otros jugadores, a pesar de que no tengan un buen rendimiento.

Joan Laporta no entiende por qué Flick no cuenta con Marc Bernal

El catalán solo ha jugado unos seis partidos esta campaña y, en todos ellos, no ha podido superar prácticamente los 15 minutos, lo que deja claro que, de momento, no entra en los esquemas del entrenador. Es posible que Flick lo esté intentando proteger de su lesión, ya que el tipo que sufrió da lugar a muchas recaídas, como la que acabó teniendo Gavi hace un tiempo.

Aun así, y con las bajas que ha tenido el Barça en el centro del campo, Bernal podría haber sido un buen complemento para el equipo, pero lejos de ahí, no ha podido saltar al terreno de juego para ayudar a sus compañeros. La temporada pasada, antes de la lesión, se convirtió en titular indiscutible en los primeros partidos y dejó claro que tenía mucha clase en la medular.

El centrocampista no está teniendo oportunidades esta temporada

Por lo tanto, está por ver si esta decisión de Flick de no contar con Bernal será por un simple aspecto físico, para evitar recaídas de su lesión, o irá más allá y será deportivo, lo que podría poner en muy mal lugar al centrocampista de cara a su futuro en el Barça.