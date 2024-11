Joan Laporta ha rechazado 2 veces al mismo jugador del Real Madrid

Los ofrecimientos de jugadores a grandes clubes como el FC Barcelona son constantes, pero que lleguen del eterno rival son difíciles de ver. Ha sido el caso de un futbolista del Real Madrid, que ha intentado fichar por el conjunto azulgrana hasta en dos ocasiones, pero ha sido rechazado por la dirección deportiva del club por la poca necesidad de su incorporación y los problemas que hubiera tenido con su equipo actual.

Se trata de Dani Ceballos, que se habría ofrecido dos veces al Barça, el verano pasado y ahora. Sin embargo, en las dos ocasiones su ofrecimiento habría rechazado por Joan Laporta. En el club azulgrana no ven necesario su fichaje, ya que confían en los jugadores de la Masía que hay en el centro del campo, y no quieren meterse en líos haciendo negocios con el Madrid, ya que las relaciones entre las dos entidades no son las mejores.

Ceballos ha intentado ir al Barça

El intento de Ceballos de irse del Madrid al eterno rival no ha salido bien. El sevillano quiere marcharse del Santiago Bernabéu cuanto antes y ha querido irse a otro gran club para seguir luchando por todo, pero no le ha funcionado. La situación del mediocampista es difícil, ya que no tiene minutos para Carlo Ancelotti y solo quiere jugar al fútbol, pero ahora mismo lo tiene muy complicado.

Además, si el técnico italiano acaba saliendo del banquillo del Madrid y llega alguien como Zinedine Zidane, la situación sería mucho peor, ya que la relación entre el andaluz y el francés es pésima y eso dificultaría aún más su estancia en el conjunto madrileño. Por eso, Ceballos ha intentado medidas desesperadas, como un ofrecimiento al Barça, pero el club azulgrana no ha picado.

La otra opción del andaluz

Otra de las opciones que tendría Dani Ceballos para salir del Real Madrid sería recalar en el Real Betis, el club de su vida y donde ya ha intentado volver en el pasado. De hecho, se vio al jugador en el palco del Benito Villamarín el último partido, lo que muchos consideraron un guiño. El próximo mercado de fichajes de invierno será clave para conocer el futuro del mediocampista andaluz.