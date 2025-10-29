Joan Laporta, jarro de agua fría, ni Haaland ni Julián Alvarez, los 2 delanteros que puede fichar no ilusionan

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y ha puesto todos sus esfuerzos en uno de los objetivos de la dirección deportiva: la llegada de un nuevo delantero centro. Aunque Erling Haaland y Julián Alvarez están en el punto de mira, el Barça estaría mirando opciones más 'low cost' en el mercado, algo que parece que no ilusiona ni al club ni a la afición.

Teniendo en cuenta que lo más probable es que Robert Lewandowski no seguirá, ya que acaba contrato a final de temporada y, en un principio, el Barça no le renovará el contrato, la opción más sensata sería que Ferran Torres cogiera su relevo, como ya ha hecho en algunas ocasiones en los últimos meses, pero el valenciano no es un '9' como tal y no acaba de convencer del todo.

Jarro de agua fría con las opciones del Barça para un nuevo delantero centro

Debido a que el conjunto azulgrana no podría asumir un traspaso de unas características muy elevadas, ya que aún tiene una situación económica delicada, la dirección deportiva ha puesto el punto de mira en algunos jugadores. Se trata de Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, y de Etta Eyong, del Levante. El del club alemán ya es un experimentado en Europa, mientras que el de la Liga está empezando su carrera.

Aun así, estos nombres son un jarro de agua fría considerable para Laporta, ya que el presidente esperaba dar un pelotazo considerable en el mercado con la llegada de algún delantero potente, como es el caso de Haaland o Julián Alvarez, pero parece que no acabarán llegando. Además, el máximo mandatario azulgrana necesita un gran fichaje de cara a las elecciones del año que viene.

El club azulgrana no podría asumir los fichajes de Haaland o Julián Alvarez

Por lo tanto, está por ver qué decisión tomará la dirección deportiva del Barça para reforzar de manera definitiva la posición de '9'. En un principio, la opción escogida sería la del futuro, es decir, el delantero que tendría que estar en plantilla y ser titular en los próximos años, aunque hay voces que opinan que los nombres que ahora mismo están encima de la mesa podrían no ser suficientes para un equipo como el Barça.