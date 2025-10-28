Joan Laporta, muy molesto, pone de patitas en la calle a varios del Barça, se han acomodado, habrá fichajes

Joan Laporta observó desde el palco del Santiago Bernabéu como el Real Madrid ganó al FC Barcelona en el Clásico de Liga del pasado domingo. El presidente del Barça no quedó nada contento con la actuación de su equipo, por lo que ya habría decidido poner de patitas en la calle a varios jugadores del conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que se han acomodado en su sitio.

Algunos de ellos son futbolistas que, una vez se han afianzado en el once, se han estancado en un bajo nivel y su rendimiento en el terreno de juego no está siendo el mejor. El máximo mandatario culé apuntó a futbolistas como Ferran Torres, Jules Kounde o los centrales, ya que el Barça sufrió mucho en defensa, a pesar de que solo acabó recibiendo dos goles por parte del Madrid.

Joan Laporta quedó muy molesto con el juego del Barça en el Clásico y anunciará medidas

Por eso, Laporta cree que será necesario realizar varios fichajes de cara a la próxima temporada. Uno de ellos será, evidentemente, un delantero, ya que en un principio Robert Lewandowski no continuará, y aunque Ferran podría ser su sustituto de manera natural, la dirección deportiva cree que no tiene el nivel suficiente para ser el '9' del Barça y se necesitará un goleador de verdad.

Por otra parte, y con la zaga cuestionada, se buscará también fichar a un central de garantías. La marcha de Iñigo Martínez ha dañado mucho la defensa del conjunto azulgrana, y a pesar de que Pau Cubarsí es el futuro, su nivel tampoco ha sido de lo mejor, especialmente cuando ha estado acompañado de Eric García, cuyo rendimiento esta temporada ha sido bueno, pero no en el Clásico.

Algunos jugadores están cuestionados y habrá fichajes para reforzar la plantilla

Laporta entiende que el equipo sufrió lesiones considerables y la lista en la enfermería era grande para afrontar un partido como el Clásico, pero también cree que el equipo necesita refuerzos considerables para el año que viene y así se lo ha comunicado a la dirección deportiva, que ya está trabajando en la confección de la plantilla de la siguiente temporada con Deco al frente.