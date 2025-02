Joan Laporta le comunica que le quedan 4 meses en el Barça

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y habrá varios cambios en el equipo en formato de altas y bajas. El club intentará, primero de todo, dar salida a jugadores que no cuentan con Hansi Flick y que están en la lista de transferibles para que abandonen el conjunto azulgrana las primeras semanas de mercado y, así, tener hueco salarial para las incorporaciones.

Uno de los futbolistas que ya tiene pie y medio fuera del Barça es Ansu Fati. El delantero está apartado de los partidos por parte del técnico alemán y Joan Laporta ya le ha comunicado que le quedan 4 meses en la entidad culé, ya que lo primero que se haga cuando se abra el mercado será buscarle una salida de inmediato. La dirección deportiva ya intentó que se fuera en invierno, pero él se negó a salir.

A Ansu Fati le quedan 4 meses en el Barça

Ahora, y viendo que la situación no ha mejorado desde hace semanas, a pesar de que sigue intentándolo en los entrenamientos, Ansu está empezando a ver que no tiene ningún tipo de futuro en el conjunto catalán y ya estaría abierto a una salida. Eso sí, está por ver en qué formato, ya que el atacante aún tiene dos años de contrato y su salario es uno de los más elevados de la plantilla.

El futbolista preferiría salir cedido para seguir vinculado al Barça y poder volver en el caso de que volviera a su mejor nivel, pero desde los despachos prefieren que el jugador se vaya definitivamente del club para poder deshacerse de él de manera definitiva. Por eso, no es descartable incluso que se acabe regalando al delantero a cualquier equipo que se interese por él el próximo verano.

Flick ha hablado con él para pedirle que se vaya

Uno de los que más ha presionado para una salida de Ansu ha sido Flick. El alemán no quiere ver ni en pintura al atacante, ya que no confía en él y ha visto, en las últimas semanas, una falta de esfuerzo en los entrenamientos por parte del jugador. Por eso, no paró de pedir su marcha en el mercado de invierno, pero como él no quiso irse, no hubo manera de sacárselo de encima.