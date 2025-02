Flick pide a Joan Laporta que eche o regale a tres del Barça

El FC Barcelona ya está trabajando en la plantilla de la próxima temporada con la intención de reforzar al equipo en diversas líneas. Aun así, antes de realizar los primeros fichajes, algunos jugadores deberán salir del conjunto azulgrana. Hansi Flick tendrá mucho poder de decisión a la hora de solicitar las bajas de futbolistas con los que no cuenta para nada y ya habría puesto a tres en el punto de mira.

El técnico alemán le habría pedido a Joan Laporta que, de cara al próximo verano, eche o regale a Ansu Fati, Pablo Torre e Iñaki Peña. Estos tres no tendrían sitio en su Barça del futuro y tendrían que buscarse un nuevo destino para el próximo curso, ya que con él no tendrán minutos en el club y serían un estorbo en la plantilla. Tienen puesto el cartel de transferibles y serán vendidos.

Ansu, Torre y Peña, en el mercado

El caso del delantero es el más claro de todos. Directamente, ha sido apartado de las convocatorias y no está entrando en las listas para los partidos, dejando claro que Flick no cuenta con él. De hecho, el Barça ya intentó echarlo el pasado mercado de invierno, pero el jugador se negó a salir confiando en que podría retomar la confianza del entrenador, pero unas semanas después, no está siendo el caso.

Con Pablo Torre la situación es distinta. El cántabro está teniendo muy pocos minutos, a pesar de que cuando entra en el terreno de juego su rendimiento es aceptable. Incluso ha habido compañeros como Gavi que le han pedido al alemán que dejara entrar al centrocampista antes que a él, en una señal de buen amigo. Por otra parte, Iñaki Peña también está sentenciado, ya que Wojciech Szczęsny ha pasado a ser el portero titular.

El Barça querrá hacer caja en verano

A partir de la venta de estos jugadores y de algunos más, la entidad culé tiene la intención de hacer caja el próximo verano para poder financiar así algunos fichajes ya en mente. Además, será clave abrir hueco salarial para poder inscribirlos, después de haber entrado en la regla 1:1 del fair play financiero.