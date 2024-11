Joan Laporta no lo quiere en el Barça porque va de discoteca en discoteca

Neymar hace años que se arrepintió de salir del Barça. El brasileño se fue al PSG en busca de la gloria individual, de intentar ganar el Balón de Oro alejado de Leo Messi, una decisión que resultó ser un auténtico error de la que saliendo perdiendo el Barça y el jugador. Neymar no tardó en buscar una solución e hizo lo imposible para regresar al Camp Nou, aunque se encontró con la negativa de Nasser Al-Khelaïfi de negociar su traspaso.

Ahora, 7 años después de su salida del Barça, la situación ha cambiado muchísimo. El brasileño, a pesar de tener solo 32 años, hace tiempo que parece un exfutbolista, fuera de forma y jugando en Arabia Saudita. El Barça no ha vuelto a ganar la Champions League y ya no tiene a Messi, aunque parece estar en camino de reconstrucción.

Neymar quiere volver al Barça

Y en estas circunstancias, el nombre de Neymar ha vuelto a vincularse al Barça. El brasileño quiere volver a la élite, darse una última oportunidad de demostrar su calidad y prepararse para el que será su último Mundial, el del 2026. Neymar está convencido de poder volver a ser el de antes y, de paso, de poder quitarse la espina de haberse ido por la puerta de atrás del club en el que fue más feliz.

Es por eso que está dispuesto a bajarse el salario y a dar todas las facilidades al Barça. Ya no le interesa el dinero, solo volver a sentirse futbolista. El problema es que en el club blaugrana no piensan lo mismo y ya le han hecho saber al entorno del jugador de que no tiene niguna opción.

El Barça no piensa darle otra oportunidad a Neymar

En el Barça no confían en Neymar, que lleva mucho tiempo viviendo como un exfutbolista, dejándose ver por la noche y fuera de forma. A ello se le ha añadido una grave lesión, lo que todavía empeora más las perspectivas de que pueda volver a parecerse al que un día estuvo cerca de ser el mejor jugador del planeta.

Joan Laporta no tiene ninguna intención de abrirle la puerta del Barça a Neymar, que debe asimilar que su tren blaugrana ya pasó, además de que se bajó de él por decisión propia y haciendo mucho daño al club y a su afición.